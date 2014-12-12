Полиция Сумщины расследует факты самовольного занятия земли в прибрежных зонах рек

В Конотопском районе сотрудниками отделения полиции №1 (г. Кролевец) в ходе расследования факта самовольного занятия одним из предпринимателей земельного участка и распашки земель прибрежной полосы реки Сейм в с. Камень Кролевецкой объединенной территориальной громады, было обнаружено еще три таких нарушения.
Установлено, что 48-летний житель села Мутин в мае во время проведения засевания «законных» земельных участков осуществил самовольное занятие земельного участка прибрежной защитной полосы, ориентировочной площадью 1,96 га.
Другой, 42-летний житель этого же населенного пункта, совершил самовольное занятие земельного участка прибрежной защитной полосы, ориентировочной площадью 2,7 га. А 34-летний житель села Камень прихватил для проведения сева прибрежный участок площадью около 3,6 га.
По данным фактам в полиции возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины «Самовольное занятие земельного участка или самовольное строительство». Следствие продолжается.
Полиция напоминает гражданам, что согласно ст. 89 Водного кодекса Украины, прибрежные защитные полосы являются природоохранной территорией с режимом ограниченной хозяйственной деятельности.
В прибрежных защитных полосах вдоль рек, вокруг водоемов и на островах запрещается:
1) распашка земель (кроме подготовки почвы для лугов, лесов), а также садоводство и огородничество;
2) хранение и применение пестицидов и удобрений;
3) устройство летних лагерей для скота;
4) строительство любых сооружений (кроме гидротехнических, навигационного назначения, гидрометрических и линейных, а также инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций), в том числе баз отдыха, дач, гаражей и стоянок автомобилей;
5) мытье и обслуживание транспортных средств и техники;
6) устройство свалок мусора, навозохранилищ, накопителей жидких и твердых отходов производства, кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации и тому подобное;
7) выжигание сухой растительности или ее остатков с нарушением порядка, установленного центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды.
Эти запреты не просто так. Их неукоснительное соблюдение и гражданами, и субъектами хозяйственной деятельности только улучшит состояние окружающей среды и качество пресной воды Сумщины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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