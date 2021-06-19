«Виктория» с Сумщины в четвертый раз подряд вышла в финал чемпионата Украины Сегодня, 26 июня, прошли ответные игры ½ финала чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

«Виктория» из Николаевки после результативной ничьи в гостях 1:1 сегодня сыграла дома в сухую ничью против ФК «Волчанск» 0:0 и за счет гола на выезде вышла в финал.

В другом полуфинале «ЛНЗ-Лебедин» с Черкащины дома принимал запорожский «Мотор». Игра завершилась минимальной победой хозяев 1:0, которые и вышли в финал (неделю назад матч между этими соперниками завершился 3:3).

Таким образом в среду, 30 июня, в финале сойдутся «Виктория» и «ЛНЗ-Лебедин», которые играли в одной группе.

Напомним6 это четвертый подряд выход «Виктории» в финал, два из трех предыдущих она выиграла – в 2018 и 2020 годах.