«Виктория» с Сумщины в четвертый раз подряд вышла в финал чемпионата Украины

«Виктория» из Николаевки после результативной ничьи в гостях 1:1 сегодня сыграла дома в сухую ничью против ФК «Волчанск» 0:0 и за счет гола на выезде вышла в финал.
В другом полуфинале «ЛНЗ-Лебедин» с Черкащины дома принимал запорожский «Мотор». Игра завершилась минимальной победой хозяев 1:0, которые и вышли в финал (неделю назад матч между этими соперниками завершился 3:3).
Таким образом в среду, 30 июня, в финале сойдутся «Виктория» и «ЛНЗ-Лебедин», которые играли в одной группе.
Напомним6 это четвертый подряд выход «Виктории» в финал, два из трех предыдущих она выиграла – в 2018 и 2020 годах.
24 июня в Киеве прошла конференция Профессиональной футбольной лиги Украины, которая отвечает за проведение чемпионата в первой и второй лигах....
Сборная Украины по футболу вышла в 1/8 финала ЕВРО-2020....
На выходных в Полтаве состоялся турнир памяти А.Н. Бабаева, среди юношей 2011 г.р....
19 июня были сыграны матчи 4-го тура чемпионата области по футболу....
Сегодня, 19 июня, прошли первые матчи ½ финала чемпионата Украины по футболу среди аматоров....