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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине пожарные спасли жилой дом

25 июня в 11:55 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре хозяйственной постройки в с. Великий Лес Сынивской объединенной территориальной грмоады.

На тушение выехала добровольная пожарная команда агропредприятия из соседнего с. Колядинец. Также, преодолев расстояние около 30 км, на место вызова прибыл дежурный караул 17-й государственной пожарно-спасательной части из пгт Липовая Долина.

Как было установлено, огонь охватил по всей площади перекрытие сарая и 20 кв. м перекрытия пристроенного к нему сеновала. Усложняло ситуацию то, что сооружения были деревянные. Возникла угроза для расположенных рядом жилого дома и 2-х хозяйственных сооружений. Привлечение на место пожара приспособленной техники агропредприятия из с. Колядинец - грузовика с бочкой, вмещающей 10 т жидкости, позволило обеспечить достаточное количество воды на тушение.

В 12:15 пожарным удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность от здания и 2-х сооружений. В 13:02, использовав около 16 т воды, пожар ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 3 работника и 2 единицы техники добровольной пожарной команды.

По предварительным данным, обнаружила пожар соседка, которая позвонила в аварийную газовую службу, сотрудники которой и сообщили о возгорании спасателям. Уважаемые граждане, не забывайте от своевременного поступления информации о пожаре зависит ее оперативное и эффективное обуздания. Телефон Службы спасения «101»!

Общество Пожар
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