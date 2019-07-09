Танцюристи із Сумщини перемогли на міжнародному фестивалі-конкурсі

Керівнику колективу Маргариті ОСІПОВІЙ за активну участь вихованців у конкурсній програмі фестивалю, за кропітку і наполегливу працю, створення умов для творчої самореалізації учасників оголошено подяку та вручено сертифікати на 500 євро в дитячий творчий табір «Вместе» м. Кітен та 30% знижку для учасників фестивалю, яку проводить Громадська організація «ДГО «Співограй».
Довідково. VII Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Зоряний прибій» проходив із 13 по 20 червня у м. Кітен, Болгарія. Конкурсанти подавали свої роботи в жанрах: вокальний, хореографічний, інструментальний, академічний, модельний, цирковий, театральний, фольклорно-етнографічне спрямування.
В Ивано-Франковске состоялся Всеукраинский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Звезды Карпат»....
Хореографические коллективы Сумщины покорили всеукраинский фестиваль....
Косовщинская «Веселка» победила на международном фестивале в Польше....
Танцевальный коллектив из Путивля добыл победу на Всеукраинском хореографическом фестивале-конкурсе....
Ансамбль современного бального танца школы № 12 им. Б. Берестовского получил второе место в Международном творческом конкурсе «Золотое руно», который...