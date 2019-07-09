Танцюристи із Сумщини перемогли на міжнародному фестивалі-конкурсі У м. Кітен, Болгарія, відбувся різножанровий VII Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Зірковий прибій», в якому у двох вікових категоріях у номінаціях «Сучасний танець» і «CONTEMPORARY» народний ансамбль танцю «Калейдоскоп» Лебединського міського будинку культури виборов І місце.

Керівнику колективу Маргариті ОСІПОВІЙ за активну участь вихованців у конкурсній програмі фестивалю, за кропітку і наполегливу працю, створення умов для творчої самореалізації учасників оголошено подяку та вручено сертифікати на 500 євро в дитячий творчий табір «Вместе» м. Кітен та 30% знижку для учасників фестивалю, яку проводить Громадська організація «ДГО «Співограй».

Довідково. VII Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Зоряний прибій» проходив із 13 по 20 червня у м. Кітен, Болгарія. Конкурсанти подавали свої роботи в жанрах: вокальний, хореографічний, інструментальний, академічний, модельний, цирковий, театральний, фольклорно-етнографічне спрямування.