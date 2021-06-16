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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Жителів Сумщини запрошують взяти участь у панельній дискусії «Розвиток патронату над дитиною в Україні: результати та перспективи»

24 червня о 15:00 запрошують усіх бажаючих долучитися до обговорення результатів дослідження практики здійснення патронату над дитиною в Україні

Як повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики, дослідження було проведене на замовлення Міністерства соціальної політики у 8 областях України протягом листопада 2020 – січня 2021 року Ініціативою з розвитку послуг в громадах для дітей та сімей проекту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe), який впроваджується Alinea International Ltd за підтримки Уряду Канади у партнерстві з МБО «Партнерство «Кожній дитині» і Міжнародним благодійним Фондом LUMOS.

Під час заходу будуть обговорюватися такі питання: що вдалося Україні у запровадженні цієї послуги; які існують бар’єри у розвитку патронату; що має бути зроблено, щоб ця послуга була доступною для дітей та сімей, які її потребують.

Участь у дискусії візьмуть генеральний директор Директорату розвитку соціальних послуг Міністерства соціальної політики України Руслан КОЛБАСА, директорка проєкту SURGe та Alinea International Ltd. в Україні Танія Лей САНФОРД АММАР, директорка МБО «Партнерство «Кожній дитині» Василина ДИБАЙЛО, глобальна директорка демонстраційних програм Фонду LUMOS Ірина МАЛАНЧУК, патронатна вихователька з м. Первомайськ, Харківська область Євгенія ГОНЧАРЕНКО.

Нагадаємо, що основне завдання патронату – запобігти влаштуванню дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах чи без піклування батьків, до закладу інституційного догляду. Поряд із цим надати вчасну та всебічну підтримку її батькам/законному представнику для подолання чи мінімізації ризиків, які вплинули на розлучення з дитиною, з метою їх возз'єднання.

Трансляція на YouTube каналі проекту SURGe: https://www.youtube.com/watch?v=rhyt117jBjwсторінках у соціальній мережі Facebook: Міністерства соціальної політикиhttps://www.facebook.com/MLSP.gov.uaпроекту SURGehttps://www.facebook.com/surge.in.ua, Ініціативи з розвитку послуг в громадах для дітей та сімей проекту SURG: https://www.facebook.com/di.reform.office

За матеріалами: прес-служби Міністерства соціальної політики

 
 
 
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