В Сумах авария на перекрестке

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол. Будьте внимательны и соблюдайте ПДД.
На улице Ковпака произошла авария с участием Chevrolet Lacetti и Hyundai Accent....
На перекрестке улиц Харьковская-Прокофьева произошла авария с участием маршрутного авто «Рута» и легковушки Skoda Fabia....
Полиция расследует обстоятельства ДТП в Ахтырском районе, в котором травмировалась женщина....
Сообщение о ДТП с травмированными на улице Леваневского патрульные получили 19 июня, около 12 часов....
На улице Героев Крут произошла авария с участием КРАЗ и Chevrolet Lacetti....