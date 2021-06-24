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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:29364

В Сумах авария на перекрестке

На перекрестке улиц Ремесленная-Леонида Быкова произошла авария с участием Nissan Note и ВАЗ.

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол. Будьте внимательны и соблюдайте ПДД.

Право Дтп
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
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