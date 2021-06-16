В Тростянце пройдет «Вечер бокса с олимпийцами»

Невероятное спортивное шоу ждет всех любителей бокса. Восемь боксеров из Алжира с лицензиями на Олимпиаду в Токио и чемпион Норвегии выйдут в ринг против представителей украинского бокса.
Турнир пройдет внутри крепости Круглый двор 26 июня. Начало боксерского шоу в 17:00. Вход на территорию Круглого двора свободный, пишет Тростянец.инфо.
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