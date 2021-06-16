В центре Сум установили бесплатную СТО для велосипедов Станцию технического обслуживания для велосипедов установили в центре Сум. Расположена она в сквере «Счастья».

На СТО можно отремонтировать и настроить велосипед или самокат. За исправностью стойки и наличием инструментов наблюдать, вокруг ведут видеонаблюдение, пишет Суспільне.

По словам одного из инициаторов проекта Дмитрия Тищенко, решили сделать это по двум причинам: «Первая - это практическая и прикладная, чтобы и мы и другие пользователи велосипедов и самокатов могли воспользоваться возможностью быстрого ремонта для своего транспорта. Вторая - это, своего рода, просветительская. Мы хотим акцентировать внимание на том, что есть потребность развития велосипедной инфраструктуры, велосипедисты как категория вообще существуют в городе. Также им нужны различные элементы для удобного существования», - сказал он.

Установили СТО за счет благотворительных взносов читателей издания «Цукр» и местного бизнеса: «Я уже лет восемь работаю с такими инициативами, понимаю сложность добычи средств через городской бюджет. Нам было проще частично возместить это все из средств, которые нам как благотворительные взносы присылают наши читатели и непосредственно включить бизнес, который решил это поддержать», - рассказывает он.

В общественной организации «Велосумщина» рассказали, что пытались реализовать в городе подобный проект на 14 велостоянок. Однако сделать это через платформу общественного бюджета им не удалось.