Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:00263

В центре Сум установили бесплатную СТО для велосипедов

Станцию технического обслуживания для велосипедов установили в центре Сум. Расположена она в сквере «Счастья».

На СТО можно отремонтировать и настроить велосипед или самокат. За исправностью стойки и наличием инструментов наблюдать, вокруг ведут видеонаблюдение, пишет Суспільне.

По словам одного из инициаторов проекта Дмитрия Тищенко, решили сделать это по двум причинам: «Первая - это практическая и прикладная, чтобы и мы и другие пользователи велосипедов и самокатов могли воспользоваться возможностью быстрого ремонта для своего транспорта. Вторая - это, своего рода, просветительская. Мы хотим акцентировать внимание на том, что есть потребность развития велосипедной инфраструктуры, велосипедисты как категория вообще существуют в городе. Также им нужны различные элементы для удобного существования», - сказал он.

Установили СТО за счет благотворительных взносов читателей издания «Цукр» и местного бизнеса: «Я уже лет восемь работаю с такими инициативами, понимаю сложность добычи средств через городской бюджет. Нам было проще частично возместить это все из средств, которые нам как благотворительные взносы присылают наши читатели и непосредственно включить бизнес, который решил это поддержать», - рассказывает он.

В общественной организации «Велосумщина» рассказали, что пытались реализовать в городе подобный проект на 14 велостоянок. Однако сделать это через платформу общественного бюджета им не удалось.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Що потрібно купити для манікюру в домашніх умовах
Вчера 16:16
Мэрия готова помогать СНПО, иначе – «путь в один конец»
Вчера 15:54
788 млн гривень щороку недоотримують громади Сумської області від землі. Результати дослідження
Вчера 15:00
Скільки коштує громаді області Федорченко?
Вчера 12:15
У Ворглі на Кролевеччині відгримів перший фестиваль живої історії
21.06.2021 15:24
На Сумщине коронавирусные показатели идут вниз (итоги недели)
21.06.2021 13:02
Сумський прикордонний загін звертається до громадян про дотримання законодавства України з прикордонних питань
18.06.2021 13:11
На Сумщине завершилась основная сессия ВНО
18.06.2021 10:31
Зачем нужен наматрасник
16.06.2021 18:57
Коворкинг: в чем особенности и преимущества
16.06.2021 17:58
В Україні встановили нові карантинні норми
16.06.2021 17:25
Аппаратное лечение препятствует ухудшению зрения у детей ®
16.06.2021 15:08
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Кино Планета Кіно
16.00; 20.00
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 22.00
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 15.00; 20.00
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
Кино Планета Кіно
20.45; с 17.06.2021 - 22.00
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.15; 18.30; с 24.06.2021 - 20.35
Спіріт: Дикий мустанг (Елейн Боґан, 2021)
Спіріт: Дикий мустанг (Елейн Боґан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.35

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.