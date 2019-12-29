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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:21211

В Сумах приют для бездомных животных и Центр ухода за животными объединятся

В Сумах приют Сумского общества защиты животных получит землю на территории коммунального предприятия «Центр ухода за животными». Две организации договорились работать вместе.

В коммунальном Центре ухода за животными сейчас около 60 собак. Их здесь держат временно, максимум - 21 день: вакцинация, карантин - и обратно, на место жительства. Сейчас коммунальное предприятие готовится сотрудничать с волонтерской организацией. Она имеет приют для постоянного проживания животных, и волонтеры будут забирать собак и искать им дом, пишет Суспільне Суми.

«Мы три месяца назад вступили в правление коммунального предприятия. Сейчас здесь обустраиваем новые вольеры. Наша цель на это лето, - чтобы к холодам мы успели перевезти приют, который расположен в районе аэропорта. То есть мы будем рядом, друг друга дополнять, помогать», - говорит активистка Сумского общества защиты животных, начальница приюта КП «Центр ухода за животными» Алина Остапенко.

Единственный в Сумах приют для постоянного проживания собак размещается в районе «Аэропорта», на улице Сагайдачного. Занимает участок, документов на который не имеет. Один из местных жителей рассказал, что пишет жалобы в различные инстанции, чтобы добиться переноса отсюда приюта.

Приют для животных предлагают поселиться рядом с приютом КП, на Римского-Корсакова, 1. На коммунальном участке площадью почти 1,5 га обществу защиты животных планируют отдать гектар. Как рассказал директор департамента инфраструктуры Сумского горсовета Александр Журба, проект разделения земельного участка разработан. Теперь его должны утвердить депутаты.

«Этот земельный участок для самого коммунального предприятия слишком велик, и он используется меньше, чем нужно. Было обращение к нам от общественной организации - и приняли решение, чтобы совместно работать», - говорит он.

Алина Остапенко рассказала, что коммунальное предприятие и общество защиты животных останутся отдельными организациями, каждая будет заниматься своим делом: КП регистрировать домашних животных, вакцинировать и передерживать бродячих. А общество продолжит отлавливать, лечить, стерилизовать и находить им новые дома. До конца июня обе организации совместными усилиями планируют провести очередную перепись бездомных животных. Последний раз это делали в 2017 году. Тогда их насчитали более полутора тысяч.

Общество Общество защиты животных Приют для животных Центр ухода за животными
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