У Сумах відзначили День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні Щороку 22 червня українці відзначають День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни.

Пам’ятна дата нагадує, що кожне людське життя має особливу цінність. З цієї нагоди заступник голови облдержадміністрації Вячеслав ПЕЧЕНЕНКО разом з Сумським міським головою Олександром ЛИСЕНКО та громадськістю вшанували пам’ять українських борців, які в часи Другої світової війни захищали рідну землю від ворогів.

За словами Вячеслава Печененка, це день початку війни в Україні, яка забрала життя кожного п’ятого жителя нашої країни. Сьогодні ми згадуємо тих, хто не повернувся з фронтів, хто 80 років тому відстоював для нашого народу перемогу, і тих, хто ціною власного життя відстоював незалежність нашої держави у сучасній війні.

«У цей день ми не можемо не згадати військових української армії, що стримують ворога на сході, і не маємо права забути тих, хто прийняв на себе страшний удар в роки Другої світової війни, всіх тих, чиї життя покалічили війни», – зазначив заступник голови облдержадміністрації.

Як прокоментував керівник апарату облдержадміністрації Ігор КАЛЬЧЕНКО, війна принесла багато горя і страждань на українську землю, залишила по собі мільйони вдів та сиріт, усіяла простори нашої країни обелісками та могилами невідомих солдат.

«Це вічне нагадування нащадкам про ціну, яку довелося сплатити нашому народові за право жити вільно і мирно. Як тоді, так і зараз, ми впевнені, що нас не здолати, що ми непереможні. Ми захищаємо своє – свою землю, свою свободу, небо над своєю Україною», – підкреслив Ігор Кальченко.

Щороку 22 червня о 10.00 годині Україна завмирає у загальнонаціональній хвилині пам’яті за загиблими у Другій світовій війні. І сьогодні учасники урочистостей схилили голови перед священною пам’яттю загиблих. Згадали усіх, кому не судилося пережити ту війну, хто похований у братських могилах по всіх світах, хто загинув у нацистських катівнях, гестапівських таборах і сталінських ГУЛАГах, а також тих, хто вже в наш час віддав свої життя, захищаючи право українців жити у незалежній державі, зупиняючи російську агресію на сході України.

Ми пам’ятаємо, якою страшною трагедією для українців була Друга світова війна. Ми пам’ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам’ять робить нас сильнішими. Вона – запорука нашої перемоги і сьогодні.