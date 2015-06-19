Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:05136

У Сумах відзначили День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

Щороку 22 червня українці відзначають День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни.

Пам’ятна дата нагадує, що кожне людське життя має особливу цінність. З цієї нагоди заступник голови облдержадміністрації Вячеслав ПЕЧЕНЕНКО разом з Сумським міським головою Олександром ЛИСЕНКО та громадськістю вшанували пам’ять українських борців, які в часи Другої світової війни захищали рідну землю від ворогів.

За словами Вячеслава Печененка, це день початку війни в Україні, яка забрала життя кожного п’ятого жителя нашої країни. Сьогодні ми згадуємо тих, хто не повернувся з фронтів, хто 80 років тому відстоював для нашого народу перемогу, і тих, хто ціною власного життя відстоював незалежність нашої держави у сучасній війні.

«У цей день ми не можемо не згадати військових української армії, що стримують ворога на сході, і не маємо права забути тих, хто прийняв на себе страшний удар в роки Другої світової війни, всіх тих, чиї життя покалічили війни», – зазначив заступник голови облдержадміністрації.

Як прокоментував керівник апарату облдержадміністрації Ігор КАЛЬЧЕНКО, війна принесла багато горя і страждань на українську землю, залишила по собі мільйони вдів та сиріт, усіяла простори нашої країни обелісками та могилами невідомих солдат.

«Це вічне нагадування нащадкам про ціну, яку довелося сплатити нашому народові за право жити вільно і мирно. Як тоді, так і зараз, ми впевнені, що нас не здолати, що ми непереможні. Ми захищаємо своє – свою землю, свою свободу, небо над своєю Україною», – підкреслив Ігор Кальченко.

Щороку 22 червня о 10.00 годині Україна завмирає у загальнонаціональній хвилині пам’яті за загиблими у Другій світовій війні. І сьогодні учасники урочистостей схилили голови перед священною пам’яттю загиблих. Згадали усіх, кому не судилося пережити ту війну, хто похований у братських могилах по всіх світах, хто загинув у нацистських катівнях, гестапівських таборах і сталінських ГУЛАГах, а також тих, хто вже в наш час віддав свої життя, захищаючи право українців жити у незалежній державі, зупиняючи російську агресію на сході України.

Ми пам’ятаємо, якою страшною трагедією для українців була Друга світова війна. Ми пам’ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам’ять робить нас сильнішими. Вона – запорука нашої перемоги і сьогодні.

Общество 22 июня
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

У Сумах пом’янули загиблих у Другій світовій війні
22.06.2020 10:52

У Сумах пом’янули загиблих у Другій світовій війні

Сьогодні, 22 червня, у Сумах проводяться пам’ятні заходи з нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні....

Сумчане почтили память жертв войны в Украине
21.06.2019 15:51

Сумчане почтили память жертв войны в Украине

Сегодня, 21 июня, в Сумах состоялся ряд мероприятий по случаю Дня скорби и почтения памяти жертв войны в Украине....

22 июня: в Сумах вспомнили о начале той войны
22.06.2015 13:29

22 июня: в Сумах вспомнили о начале той войны

Ко Дню скорби и памяти жертв войны в Украине возложили цветы к трем сумским памятникам....

19.06.2015 16:37

На Сумщине отметят память жертв войны

22 июня в области пройдут мероприятия ко Дню скорби и чествования памяти жертв войны в Украине....

Новости

На Сумщине 11 новых случаев заболевания коронавирусом: 2 летальных (подробности)
Сегодня 09:09
Власть меняется? Кабмин согласовал назначение нового главы Сумской ОГА
16.06.2021 14:02
В Сумах в ДТП трое травмированных, в том числе двое малолетних детей
Сегодня 15:19
В Сумах столкнулись КРАЗ с легковушкой
Сегодня 15:17
Сумские атлеты отличились на чемпионате Украины
Сегодня 15:15
У Сумах відзначили День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні
Сегодня 15:05
Боксеры с Сумщины отличились на всеукраинской гимназиаде
Сегодня 14:28
За неделю на Сумщине зарегистрировано 255 опасных событий
Сегодня 13:50
В Сумах прошел этап Кубка Украины по судомодельному спорту
Сегодня 13:33
В Сумах на Чешке утонул мужчина
Сегодня 12:48
В Сумах полицейские забрали ребенка у нетрезвой матери
Сегодня 12:46
RGM group визначить вагу транспорту та вантажу максимально точно та швидко
Сегодня 12:42
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

788 млн гривень щороку недоотримують громади Сумської області від землі. Результати дослідження
Сегодня 15:00
Скільки коштує громаді області Федорченко?
Сегодня 12:15
У Ворглі на Кролевеччині відгримів перший фестиваль живої історії
Вчера 15:24
На Сумщине коронавирусные показатели идут вниз (итоги недели)
Вчера 13:02
Сумський прикордонний загін звертається до громадян про дотримання законодавства України з прикордонних питань
18.06.2021 13:11
На Сумщине завершилась основная сессия ВНО
18.06.2021 10:31
Зачем нужен наматрасник
16.06.2021 18:57
Коворкинг: в чем особенности и преимущества
16.06.2021 17:58
В Україні встановили нові карантинні норми
16.06.2021 17:25
Аппаратное лечение препятствует ухудшению зрения у детей ®
16.06.2021 15:08
Пока парк Счастья в Сумах не примут на баланс, ухаживать за ним некому...
16.06.2021 12:22
Людям, які рятують наші життя!®
16.06.2021 09:30
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Кино Планета Кіно
16.00; 20.00
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 22.00
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 15.00; 20.00
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
Кино Планета Кіно
20.45; с 17.06.2021 - 22.00
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.15; 18.30
Спіріт: Дикий мустанг (Елейн Боґан, 2021)
Спіріт: Дикий мустанг (Елейн Боґан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.35

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.