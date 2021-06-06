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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские атлеты отличились на чемпионате Украины

18-20 июня в Луцке прошел Чемпионат Украины по легкой атлетике среди взрослых и командный чемпионат Украины по многоборью.

1 места:

- Игорь Мусиенко в толкании ядра;

- Александр Погорилко в беге на 400 м.

- эстафетная команда 4х400м в составе Евгения Швеца, Андрея Нечипоренко, Ярослава Демченко и Александра Погорилко;

2 место - эстафетная команда 4х400м в составе Анны Мельник, Евгении Мучаровой, Дарины Маслюк и Анны Цыбульник;

3 место – эстафетная команда 4х100м в составе Анны Мельник, Алины Богдановой, Анны Цыбульник и Дарины Маслюк;

Кроме того, чемпионом стал сумчанин Евгений Гуцол, выступающий за Волынь; серебряными призерками в беге на 100 м с барьерами уроженка Сум Анна Плотицына, которая выступает за Киевщину, в беге на 1500 м и 5000 м - уроженка Сум Анна Мищенко (Харьков); бронзовой в метании молота - уроженка Шостки Ирина Новожилова (теперь Херсон).

Спорт Легкая атлетика
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