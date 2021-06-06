Сумские атлеты отличились на чемпионате Украины

1 места:
- Игорь Мусиенко в толкании ядра;
- Александр Погорилко в беге на 400 м.
- эстафетная команда 4х400м в составе Евгения Швеца, Андрея Нечипоренко, Ярослава Демченко и Александра Погорилко;
2 место - эстафетная команда 4х400м в составе Анны Мельник, Евгении Мучаровой, Дарины Маслюк и Анны Цыбульник;
3 место – эстафетная команда 4х100м в составе Анны Мельник, Алины Богдановой, Анны Цыбульник и Дарины Маслюк;
Кроме того, чемпионом стал сумчанин Евгений Гуцол, выступающий за Волынь; серебряными призерками в беге на 100 м с барьерами уроженка Сум Анна Плотицына, которая выступает за Киевщину, в беге на 1500 м и 5000 м - уроженка Сум Анна Мищенко (Харьков); бронзовой в метании молота - уроженка Шостки Ирина Новожилова (теперь Херсон).
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