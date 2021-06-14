У Сумах засуджені, які почали профілактику туберкульозу, отримали соціальний супровід У Сумському слідчому ізоляторі та Сумській виправній колонії (№116) 12 засуджених і ув’язнених, які живуть із ВІЛ, почали хіміопрофілактичне лікування туберкульозу та отримали безкоштовний соціальний супровід від громадської організації “Клуб “Шанс”.

Соціальний супровід надається в рамках проєкту «Формування прихильності до хіміопрофілактики туберкульозу у ВІЛ-позитивних осіб, які перебувають в установах ДКВС України» від громадської організації «Клуб «Шанс».

«Перебуваючи в установах виконання покарань, засуджені, які мають ВІЛ, разом із послабленням імунітету отримують і високий ризик захворюваності на туберкульоз. Завдання наших соціальних працівників — консультувати та підвищувати рівень обізнаності ВІЛ-позитивних ув’язнених і засуджених щодо хіміопрофілактики ТБ, формувати їх прихильність до прийому ліків і проходження повного курсу профілактичних заходів», — говорить програмна директорка СОГО “Клуб “Шанс” Наталія Гапієнко.

Таким чином, у рамках проєкту нововиявленого засудженого чи ув’язненого, який має вірус імунодефіциту людини, перевіряють на відсутність туберкульозу. У разі, якщо ТБ не підтвердився, його мотивують розпочати хіміопрофілактику. Це — застосування протитуберкульозних препаратів людьми, які не мають туберкульозу, але мають найвищі ризики зараження.

Медикаменти засудженим призначає лікар-інфекціоніст медичної частини пенітенціарної установи. Проте, контроль за прийомом ліків, формування та підтримка прихильності до лікування здійснюється спільно із соціальним працівником “Клуб “Шанс”.

Кожному клієнту, який розпочне хіміпрофілактику, безкоштовно передбачено три мотиваційні набори від громадської організації. До них входить зубна паста й щітка, мило, одноразова бритва й туалетний папір.

Діяльність здійснюється за фінансової підтримки БО “100 Відсотків Життя” у партнерстві з Філією ДУ «ЦОЗ ДКВС України» в Сумській області, медичними частинами філії ДУ «ЦОЗ ДКВС України» в Сумській області, Конотопською центральною районною лікарнею ім. Академіка Михайла Давидова та КНП СОР «Обласний клінічний медичний центр соціально небезпечних захворювань».

Довідково: Станом на кінець 2020 року в установах ДКВС України в Сумській області знаходиться 90 ВІЛ-позитивних ув’язнених і засуджених. Із них в Сумській виправній колонії (№ 116) відбуває покарання 13 людей, в Роменській виправній колонії (№ 56) – 46 людей, Сумському СІЗО – 23 людини, Конотопському виправному центрі (№ 130) – 8 людей.

Лише у 2020 року в установах ДКВС України в Сумській області були виявлені за результатами швидкого тестування та взяті на облік з діагнозом ВІЛ-інфекція 13 людей.