Сумские хоккеистки с «серебром»

Сборная сумской области под руководством тренера Натальи Ткач завоевала серебряные награды, уступив местному «Колоску». Наша вторая сборная (тренер Елена Свистюр) заняла 4-е место. А команда областной ДЮСШ – 5-е.
С 11по 14 июня в Черкассах состоялся чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей 2007-08 г.р....
9-11 июня в Сумах прошел 5-й тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд....
Сегодня, 9 июня, в Сумах начнется 5-й тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд....
4-6 июня на хоккейном стадионе в детском парке «Сказка» состоялись игры чемпионата Украины по хоккею среди девушек 2011-2012 г.р....
28-30 мая на хоккейном стадионе в детском парке «Сказка» проходили игры чемпионата Украины по хоккею среди девушек 2007-2008 г.р....