Сумской облсовет учредил звание «Почетный гражданин сумской области» Сегодня, 18 июня, во время сессии Сумского горсовета депутаты проголосовали за решение «Почетный гражданин сумской области».

Это звание учреждается «с целью отмечания выдающихся заслуг граждан, внесших весомый вклад в развитие Сумской области, ее экономику, науку, образование, здравоохранение, культуру, искусство, спорт, проявили отвагу при спасении жизни людей и мужество при выполнении воинского долга и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, за многолетнюю активную хозяйственную, благотворительную, просветительскую, общественную и иную деятельность, которая способствовала повышению роли и авторитета региона в Украине и на международной арене».

Будет вручаться почетный знак и удостоверение «Почетного гражданина Сумской области», а имена будут вписываться в специальную книгу почетных граждан Сумской области.

Сразу же поступило предложение отметить заслуги Ивана Кожедуба, Ады Роговцевой. Владимира Голубничего и др. Порешили внести такие предложения на следующую сессию.