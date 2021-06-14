Сумской облсовет учредил звание «Почетный гражданин сумской области»

Это звание учреждается «с целью отмечания выдающихся заслуг граждан, внесших весомый вклад в развитие Сумской области, ее экономику, науку, образование, здравоохранение, культуру, искусство, спорт, проявили отвагу при спасении жизни людей и мужество при выполнении воинского долга и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, за многолетнюю активную хозяйственную, благотворительную, просветительскую, общественную и иную деятельность, которая способствовала повышению роли и авторитета региона в Украине и на международной арене».
Будет вручаться почетный знак и удостоверение «Почетного гражданина Сумской области», а имена будут вписываться в специальную книгу почетных граждан Сумской области.
Сразу же поступило предложение отметить заслуги Ивана Кожедуба, Ады Роговцевой. Владимира Голубничего и др. Порешили внести такие предложения на следующую сессию.