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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:5749

Полиция Ахтырки задержала парня, который обокрал друга

Воспользовавшись невнимательностью своего знакомого, 20-летний молодой человек похитил у него 12 000 гривен и 300 долларов США.

С заявлением о преступлении в полицию обратился 22-летний парень. Заявитель рассказал, что, находясь с друзьями на базе отдыха, обнаружил пропажу денежных средств, которые он оставил в замкнутом автомобиле.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Ахтырского районного отдела полиции установили личность злоумышленника. Им оказался его 20-летний знакомый, который в тот вечер был в его компании.

Как установили полицейские, злоумышленник знал, что у товарища в транспортном средстве есть немалая сумма денег. Поэтому решил воспользоваться случаем, чтобы их присвоить. Он потихоньку украл ключ от авто, открыл его и забрал оттуда 12 000 грн и 300 долларов США. После чего запер автомобиль и вернул ключ на место.

Однако он не учел, что на территории базы отдыха установлены камеры видеонаблюдения, благодаря которым правоохранители быстро установили злоумышленника.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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