В Сумах пожарные ликвидировали возгорание в двухэтажном жилом доме (видео)

О пожаре сообщили хозяева, которые, придя домой, увидели дым из окон здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено окна, мебель, бытовую технику, натяжной потолок и стены на площади до 150 кв. м. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания, а для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 60 м от очага горения.
В 18:43 возгорание локализовали, а в 19:38 - потратив на тушение почти 20 тонн воды, полностью ликвидировали, предотвратив взрыв газовых баллонов, которые пожарные вынесли из горящего дома.
Всего на ликвидацию возгорания были привлечены 3 единицы специальной техники и 12 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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