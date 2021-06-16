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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:57699

В Сумах нашли маму потерявшейся девочки

«Девочка, вероятно, потерялась», - с таким сообщением на линию 102 обратилась сумчанка.

На днях патрульным поступил вызов на улицу Ильинскую. Там, на детской площадке, заявительница обнаружила маленькую девочку.

Женщину очень взволновало, что рядом не было никого из взрослых. Она немного подождала, но никто так и не подошел. Чтобы не произошло ничего плохого, заявительница вызвала патрульных и дождалась их, присмотрев за ребенком.

На месте происшествия инспекторы решили расспросить местных жителей, не знают ли они девочку и ее родителей. Между тем заявитель накормила девочку. Через 20 минут, направляясь в соседний двор, стражи порядка наткнулись на взволнованную женщину. Это была мать девочки, которая самостоятельно начала поиски ребенка. Как оказалось, 26-летняя женщина оставила свою дочь под присмотром знакомого мальчика. Но тот потерял ее из виду. Маленькая путешественница пошла играть на детскую площадку в соседнем дворе.

Благодаря неравнодушной сумчанке приключения 3-летнего ребенка имели счастливое завершение.

Право Пропал ребенок
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