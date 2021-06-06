В вечернем ДТП в Сумах травмирован 9-летний ребенок

Вечером 10 июня в городе Сумы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «BMW X5» и автомобиля «Renault Sandero» службы такси. В результате автоаварии пострадали пассажиры такси.
Столкновение транспортных средств произошло на перекрестке автомобильных дорог по улице Харьковской и улицы Гагарина. Как предварительно установили работники полиции, 40-летний водитель «BMW X5» двигался с Покровской площади и столкнулся с автомобилем «Renault Sandero» под управлением 29-летнего мужчины, который двигался с улицы Героев Сумщины. В результате ДТП травмировалась 28-летняя пассажирка и ее 9-летний сын. Пострадавшие госпитализированы в Сумской областной клинической больницы.
В полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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