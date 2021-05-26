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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:38306

Сумские атлеты отличились на чемпионате Украины

8-9 июня в Бахмуте проходил чемпионат Украины по легкой атлетике среди молодежи.

15 атлетов с Сумщины принесли в копилку сборной 6 медалей. В итоге наша команда заняла 6-е место.

В личном зачете чемпионами стали:

- Александр Погорилко в беге на 400 м;

- эстафетные команды 4х400 м – Ярослав Демченко, Андрей Нечипоренко, Александр Погорилко и Евгений Швець и Алина Богданова, Дарина Маслюк, Евгения Мучарова и Анна Цыбульник.

«Серебро» у женской эстафетной команды 4х100 м - Алина Богданова, Лариса Голубовская, Дарина Маслюк и Анна Цыбульник.

«Бронза» досталась Ярославу Демченко в беге на 400 м.

Спорт Легкая атлетика
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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