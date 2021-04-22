Депутаты поддержали петицию ахтырских зоозащитников

Петиция была размещена на сайте горсовета 25 мая и за два дня набрала необходимое количество голосов для рассмотрения.
Инициатива общественной организации «Ахтырское объединения зоозащитников «Мир Бездомных Животных» «О запрете использования животных в спектаклях цирка и размещении цирков с животными на территории города Ахтырка» была поддержана 21 голосами «за», пишет Ахтырский городской портал.
На сайте онлайн-петиций сумчане собирают подписи под обращением «Реконструкция площади Независимости»....
На сайті президента України подана петиція «Присвоїти Анатолію КОБЗАРЕНКУ звання Героя України посмертно за вклад у розвиток АПК»....
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Роспуск всего состава исполнительного комитета Сумского городского совета!»....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Спасти скульптуры Круази на центральном кладбище Сум»....
Отримала відповідь міського голови петиція, зареєстрована в Єдиній системі місцевих петицій....