Депутаты поддержали петицию ахтырских зоозащитников 11 июня на заседании 13-й внеочередной сессии Ахтырского городского совета впервые в истории города было рассмотрено электронная петиция.

Петиция была размещена на сайте горсовета 25 мая и за два дня набрала необходимое количество голосов для рассмотрения.

Инициатива общественной организации «Ахтырское объединения зоозащитников «Мир Бездомных Животных» «О запрете использования животных в спектаклях цирка и размещении цирков с животными на территории города Ахтырка» была поддержана 21 голосами «за», пишет Ахтырский городской портал.