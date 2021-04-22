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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:00309

Депутаты поддержали петицию ахтырских зоозащитников

11 июня на заседании 13-й внеочередной сессии Ахтырского городского совета впервые в истории города было рассмотрено электронная петиция.

Петиция была размещена на сайте горсовета 25 мая и за два дня набрала необходимое количество голосов для рассмотрения.

Инициатива общественной организации «Ахтырское объединения зоозащитников «Мир Бездомных Животных» «О запрете использования животных в спектаклях цирка и размещении цирков с животными на территории города Ахтырка» была поддержана 21 голосами «за», пишет Ахтырский городской портал.

Общество Запрет цирков с животными Зоозащитники Петиция
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