Стадіон "Ювілейний" вже не потрібен новим власникам На початку грудня 2020 року інформаційний простір міста Суми, і не тільки, розірвала новина про продаж 99,98% частки в статутному капіталі ТОВ "Сумиспортінвест", яке володіє стадіоном «Ювілейний».

Номінальним новим власником стало аграрне підприємство ТОВ "Північ Агро Сервіс", засновник якого опікується долею аматорської футбольної команди "Вікторія" з селища Миколаївка.

Мало того, що сам аукціон відбувся з численними порушеннями чинного законодавства, так і ціна, запропонована новими "інвесторами" у розмірі близько 8 млн. грн., виявилася явно заниженою. Як свідчать результати незалежної оцінки ринкова вартість мала б становити понад 300 млн. грн.

За цими фактами направлені заяви на адреси Міністерства юстиції України, обласної прокуратури та Національної поліції України. Проте правова реакція на численні звернення АТ "Сумське НВО" на сьогодні відсутня. Напевно правоохоронні органи кинули всі сили на розслідування іншої, на їхню думку, більш "резонансної" справи, порушеної проти генерального директора АТ "СМНВО-Інжиніринг", колишнього генерального директора АТ "Сумське НВО", якому вже обрано безпрецедентний запобіжний захід у вигляді застави понад 20 млн. грн.

В той же час, від представників нового власника стадіону посипались обіцянки та запевнення громадськості в тому, що стадіон нібито розпочне нове життя, будуть вкладені кошти в ремонт та модернізацію, а сама "Вікторія", на цьому стадіоні влетить до еліти українського футболу та наробить там не аби якого галасу.

При цьому на фоні таких гучних заяв, на другий план відійшов той факт, що примусова реалізація такого стадіону за заниженою ціною, позбавляє працівників АТ "Сумське НВО" шансу на прискорення отримання накопичених боргів із заробітної плати. Продаж цього активу за ринковою ціною дозволив би повністю погасити наявну заборгованість та знизити рівень соціальної напруги у місті Суми. Хоча, кого, це має хвилювати!? Коли на порядку денному стоїть питання виходу "Вікторії", як мінімум у фінал Ліги Європи.

Але Україна – правова держава і право на звернення до суду ніхто не скасовував. Продовжуючи захищати свої законні права, АТ "Сумське НВО" подало позов до Господарського суду Сумської області про скасування результатів електронних торгів та реєстраційного запису щодо зміни учасників в статутному капіталі ТОВ "Сумиспортінвест" (справа №920/508/21, призначена до розгляду на 14.06.2021).

Розуміючи реальні юридичні перспективи судового розгляду, ще 19 квітня 2021 року директор ТОВ "Північ Агро Сервіс" Грицак Олег Леонідович, вирішив припинити ламати комедію і направив до Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) претензію. В якій вимагає повернути сплачені на аукціоні ТОВ "Північ Агро Сервіс" кошти. Тобто відмовляється від придбаних прав на стадіон "Ювілейний". Фотокопія претензії для ознайомлення нашими читачами додається.

Як кажуть - "Finita la comedia". Сподіваємося почути офіційні коментарі керівництва та власників ТОВ "ПІВНІЧ АГРО СЕРВІС", а також Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) щодо даного документу та їх позиції в цьому питанні.

Танчик О.М., представник АТ «Сумське НВО»

®