Лента

admin
admin
Сегодня 17:25673

Стадіон "Ювілейний" вже не потрібен новим власникам

На початку грудня 2020 року інформаційний простір міста Суми, і не тільки, розірвала новина про продаж 99,98% частки в статутному капіталі ТОВ "Сумиспортінвест", яке володіє стадіоном «Ювілейний».

Номінальним новим власником стало аграрне підприємство ТОВ "Північ Агро Сервіс", засновник якого опікується долею аматорської футбольної команди "Вікторія" з селища Миколаївка.

Мало того, що сам аукціон відбувся з численними порушеннями чинного законодавства, так і ціна, запропонована новими "інвесторами" у розмірі близько 8 млн. грн., виявилася явно заниженою. Як свідчать результати незалежної оцінки ринкова вартість мала б становити понад 300 млн. грн.

За цими фактами направлені заяви на адреси Міністерства юстиції України, обласної прокуратури та Національної поліції України. Проте правова реакція на численні звернення АТ "Сумське НВО" на сьогодні відсутня. Напевно правоохоронні органи кинули всі сили на розслідування іншої, на їхню думку, більш "резонансної" справи, порушеної проти генерального директора АТ "СМНВО-Інжиніринг", колишнього генерального директора АТ "Сумське НВО", якому вже обрано безпрецедентний запобіжний захід у вигляді застави понад 20 млн. грн.

В той же час, від представників нового власника стадіону посипались обіцянки та запевнення громадськості в тому, що стадіон нібито розпочне нове життя, будуть вкладені кошти в ремонт та модернізацію, а сама "Вікторія", на цьому стадіоні влетить до еліти українського футболу та наробить там не аби якого галасу.

При цьому на фоні таких гучних заяв, на другий план відійшов той факт, що примусова реалізація такого стадіону за заниженою ціною, позбавляє працівників АТ "Сумське НВО" шансу на прискорення отримання накопичених боргів із заробітної плати. Продаж цього активу за ринковою ціною дозволив би повністю погасити наявну заборгованість та знизити рівень соціальної напруги у місті Суми. Хоча, кого, це має хвилювати!? Коли на порядку денному стоїть питання виходу "Вікторії", як мінімум у фінал Ліги Європи.

Але Україна – правова держава і право на звернення до суду ніхто не скасовував. Продовжуючи захищати свої законні права, АТ "Сумське НВО" подало позов до Господарського суду Сумської області про скасування результатів електронних торгів та реєстраційного запису щодо зміни учасників в статутному капіталі ТОВ "Сумиспортінвест" (справа №920/508/21, призначена до розгляду на 14.06.2021).

Розуміючи реальні юридичні перспективи судового розгляду, ще 19 квітня 2021 року директор ТОВ "Північ Агро Сервіс" Грицак Олег Леонідович, вирішив припинити ламати комедію і направив до Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) претензію. В якій вимагає повернути сплачені на аукціоні ТОВ "Північ Агро Сервіс" кошти. Тобто відмовляється від придбаних прав на стадіон "Ювілейний". Фотокопія претензії для ознайомлення нашими читачами додається.

Як кажуть - "Finita la comedia". Сподіваємося почути офіційні коментарі керівництва та власників ТОВ "ПІВНІЧ АГРО СЕРВІС", а також Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) щодо даного документу та їх позиції в цьому питанні.

Танчик О.М., представник АТ «Сумське НВО» 

®

Фото
Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине 70 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:26
Какой будет погода на Сумщины на выходных?
Сегодня 17:55
Стадіон "Ювілейний" вже не потрібен новим власникам
Сегодня 17:25
На Сумщині поліцейські розшукали неповнолітню дівчину-втікачку, яка дві ночі не ночувала вдома
Сегодня 17:22
Юних сумчан пільгових категорій запрошують на відпочинок до дитячих оздоровчих центрів «Молода гвардія» та «Артек»
Сегодня 17:14
В Конотопе пенсионерка потеряла все сбережения, спасая фейкового внука
Сегодня 16:32
Ділянку українсько-російського кордону на Сумщині відвідали експерти Посольства США в Україні
Сегодня 15:52
В Сумах этим летом пришкольные лагеря будут работать в 29 школах
Сегодня 15:50
На Сумщині на хабарі спіймали службовця Укрзалізниці
Сегодня 15:49
На Сумщині автомобіль з закордонною реєстрацією потрапив в ДТП
Сегодня 15:47
В Сумах троллейбусы меняют маршруты
Сегодня 15:10
У Сумах відкрилася концертна зала ім. Анатолія Кірноза
Сегодня 15:09
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Бизнес по-сумски, или История одного арендатора универмага «Киев»
Сегодня 16:58
Мільйони на смітник. Скандальні партнери братів-чепчиків будують сміттєвий полігон для Сум (відео)
Вчера 13:21
Іван Телющенко: Будь-яка суспільно корисна дія повинна бути «з кулаками»
01.06.2021 16:09
Правоохранители атакуют сумские предприятия
31.05.2021 19:21
Суши сет в Борисполе - в чем выгода?
31.05.2021 18:27
Чи відповідає покупець за ненавмисно розбитий або пошкоджений товар у магазині?
31.05.2021 17:04
“Для меня каждая сложная операция - это драйв и адреналинозависимость”, - уролог Юрий Кудрявцев
31.05.2021 16:54
На Сумщине коронавирусные показатели снова падают (итоги недели)
31.05.2021 13:09
Добить раненого: кто и зачем хочет сорвать возрождение Сумского НПО?
30.05.2021 17:28
Відкритий лист представника АТ "Сумське НВО" до Міністра юстиції та Генпрокурора
29.05.2021 14:28
Оптовые покупки топлива: выгодно, надежно и недорого
27.05.2021 20:27
У Конотопі священик будує дім із коноплі
27.05.2021 18:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Закляття 3: За велінням диявола (Майкл Чавес, 2021)
Закляття 3: За велінням диявола (Майкл Чавес, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.25
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.40
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Кролик Петрик: Втеча до міста (Вілл Глук, 2021)
Кролик Петрик: Втеча до міста (Вілл Глук, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.00; 16.50
Чудернацькі пригоди Бурсака (прем'єра)
Чудернацькі пригоди Бурсака (прем'єра)
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.00
Виставка фондів музею "Там, де живе казка"
Виставка фондів музею "Там, де живе казка"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00 (крім пт)
Виставка батіку Інни Головіної "Коли сонце було Богом"
Виставка батіку Інни Головіної "Коли сонце було Богом"
Выставки Сумська міська галерея
10.00-18.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.