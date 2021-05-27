На Сумщині поліцейські розшукали неповнолітню дівчину-втікачку, яка дві ночі не ночувала вдома Відділ комунікації ГУНП в області Відділ комунікації ГУНП в Сумській області 4 червня 2021, 16:09:26 На Сумщині поліцейські розшукали неповнолітню дівчину – втікачку, яка дві ночі не ночувала вдома Понад добу велися активні пошуки 17-річної глухівчанки, яка не повернулася додому з учбового закладу. Знайшли дівчину в занедбаному садовому будиночку поблизу Глухова, де вона усамітнилася від своєї родини.

Вчора, 3 червня, до поліції Глухова звернулася 69-річна місцева жителька. Жінка повідомила, що її 17-річна онука напередодні не повернулася додому, і місце її перебування невідоме.

На розшук неповнолітньої була задіяна максимальна кількість співробітників поліції Глухова, Шостки та обласного центру. Правоохоронці встановили коло спілкування дівчини, звернулися через засоби масової інформації за допомогою до громадян, відстежили маршрут пересування студентки по місту за допомогою камер відеонагляду, відеозаписи з яких правоохоронцям надав один з приватних підприємців. Крім того, на пошук неповнолітньої були задіяні службові собаки, з якими стражі правопорядку прочісували околиці Глухова.

Знайшли дівчину в одному з садових масивів, у занедбаному будинку. Там вона провела дві ночі, вирішивши усамітнитися.

Живу і здорову втікачку правоохоронці доправили додому та передали рідним. З нею та родичами ювенальні поліцейські проводять профілактичні бесіди, наголошуючи, які наслідки можуть потягнути за собою такі необдумані вчинки.

Правоохоронці Глухова вдячні всім небайдужим громадянам, які он-лайн приймали участь у пошуках безвісті зниклої та телефонували до поліції з інформацією про її можливе місцеперебування.

В свою чергу, співробітники поліції звертаються до батьків неповнолітніх дітей з проханням приділяти більше уваги своїм нащадкам. Частіше спілкуйтеся з ними, цікавтеся їх вподобаннями, колом їх друзів, знайомих, та тим, як вони проводять час поза родиною.

Відділ комунікації поліції Сумської області