На Сумщине 77 204 случая заболевания коронавирусом (подробности) По состоянию на 5 июня в Сумской области 77 204 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 39 человек (Белопольский район - 3, Краснопольский район - 3, Кролевецкий район - 1, Недригайловский район - 1, Ахтырский район - 1, Ромны - 1, Роменский район - 1, Сумы - 20, Сумской район - 1, Тростянецкий район - 1, Шостка - 6).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1298 летальных случая, из них за минувшие сутки - 2 (Сумы - 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 74 252 человек, из них за минувшие сутки - 89 (Белопольский район - 3, Великописаревский район - 2, Глухов - 1, Глуховский район - 1, Конотоп - 5, Конотопский район - 5, Краснопольский район - 3, Недригайловский район - 15, Ахтырка - 1, Путивльский район - 9, Ромны - 1, Середина-Будский район - 2, Сумы - 37, Сумской район - 2, Тростянецкий район - 1, Шостка - 1).