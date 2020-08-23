Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:40356

Сумчанин посоревнуется за «золото» чемпионата Европы

Мужская сборная Украины по стрельбе из лука вышла в финал чемпионата Европы.

Турнир принимает турецкая Анталия.

Украинская команда в составе сумчанина Алексея Гунбина, студента СумГПу им. А.С.Макаренко Иванаа Кожокаря и львовянина Георгия Иваницкого будет бороться за золотые награды. Матч запланирован на 11:22 по киевскому времени в воскресенье 6 июня.

По дороге в финал украинцы перестреляли австрийцев 5:4, поляков 5:1 и испанцев 5:3.

Женская сборная, в составе которой две выпускницы Сумского педуниверситета Анастасия Павлова и Лидия Сиченикова, четвертая в рейтинге, ей еще предстоит путь к вершине. В 1/8 наши девчата встретятся с азербайджанками.

Спорт Стрельба из лука
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумчанка выиграла этап Кубка Европы по стрельбе из лука
21.05.2021 23:11

Сумчанка выиграла этап Кубка Европы по стрельбе из лука

Первый этап Кубка Европы по стрельбе из лука среди юниоров и кадетов продолжается в эти дни в Словении....

Сумские лучники с медалями чемпионата Украины среди спортклубов
05.05.2021 09:03

Сумские лучники с медалями чемпионата Украины среди спортклубов

1-4 мая в Новой Каховке проходил чемпионат Украины по стрельбе из лука среди спортивных клубов....

Сумские лучники покорили кубок Украины
07.10.2020 12:06

Сумские лучники покорили кубок Украины

4-7 октября в Новой Каховке проходил Кубок Украины по стрельбе из лука....

Сумские лучники с медалями чемпионата Украины
03.09.2020 13:56

Сумские лучники с медалями чемпионата Украины

1-3 сентября в Черкассах проходил чемпионат Украины по стрельбе из лука....

23.08.2020 16:53

Сумские лучники отличились на этапе кубка Украины

23 августа в Харькове завершился первый этап кубка Украины по стрельбе из лука «Стрелы Слобожанщины»....

Новости

На Сумщине 78 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:51
Дорогу в Краснопіллі невздовзі буде відремонтовано (відео)
Сегодня 16:38
В Сумах хотят интеллектуальную транспортную систему
Сегодня 16:20
В Конотопе в аварии пострадал подросток на мотоцикле
Сегодня 16:05
В Сумской громаде за парты сядут более 3 тысяч первоклассников: где есть свободные места?
Сегодня 15:40
Как выглядит офис информационного агентства на Сумщине, которое ночью пытались поджечь (фото)
Сегодня 15:08
В мэрии рассказали, где в Сумах идет текущий средний ремонт дорог
Сегодня 15:00
Василь Хома: Велике будівництво на Сумщині триває - ремонтуємо місцеві дороги
Сегодня 14:57
В Ахтырке хотят поднять тарифы на отопление
Сегодня 14:53
На Сумщине пройдут спецучения спасателей с применением наземных и авиационных сил
Сегодня 14:33
В центре Сум патрульные обнаружили автомобиль в розыске
Сегодня 14:26
Сумчанам запропонували Вечір молока
Сегодня 14:18
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Мільйони на смітник. Скандальні партнери братів-чепчиків будують сміттєвий полігон для Сум (відео)
Сегодня 13:21
Іван Телющенко: Будь-яка суспільно корисна дія повинна бути «з кулаками»
01.06.2021 16:09
Правоохранители атакуют сумские предприятия
31.05.2021 19:21
Суши сет в Борисполе - в чем выгода?
31.05.2021 18:27
Чи відповідає покупець за ненавмисно розбитий або пошкоджений товар у магазині?
31.05.2021 17:04
“Для меня каждая сложная операция - это драйв и адреналинозависимость”, - уролог Юрий Кудрявцев
31.05.2021 16:54
На Сумщине коронавирусные показатели снова падают (итоги недели)
31.05.2021 13:09
Добить раненого: кто и зачем хочет сорвать возрождение Сумского НПО?
30.05.2021 17:28
Відкритий лист представника АТ "Сумське НВО" до Міністра юстиції та Генпрокурора
29.05.2021 14:28
Оптовые покупки топлива: выгодно, надежно и недорого
27.05.2021 20:27
У Конотопі священик будує дім із коноплі
27.05.2021 18:38
Андрій Деркач: В області створена коаліція по "розпилу" регіона
27.05.2021 14:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Закляття 3: За велінням диявола (Майкл Чавес, 2021)
Закляття 3: За велінням диявола (Майкл Чавес, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.25
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.40
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Кролик Петрик: Втеча до міста (Вілл Глук, 2021)
Кролик Петрик: Втеча до міста (Вілл Глук, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.00; 16.50
Виставка батіку Інни Головіної "Коли сонце було Богом"
Виставка батіку Інни Головіної "Коли сонце було Богом"
Выставки Сумська міська галерея
10.00-18.00
Художня виставка "Шлях до майстерності"
Художня виставка "Шлях до майстерності"
Выставки Сумська міська галерея
10.00-18.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.