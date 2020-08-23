Сумчанин посоревнуется за «золото» чемпионата Европы

Турнир принимает турецкая Анталия.
Украинская команда в составе сумчанина Алексея Гунбина, студента СумГПу им. А.С.Макаренко Иванаа Кожокаря и львовянина Георгия Иваницкого будет бороться за золотые награды. Матч запланирован на 11:22 по киевскому времени в воскресенье 6 июня.
По дороге в финал украинцы перестреляли австрийцев 5:4, поляков 5:1 и испанцев 5:3.
Женская сборная, в составе которой две выпускницы Сумского педуниверситета Анастасия Павлова и Лидия Сиченикова, четвертая в рейтинге, ей еще предстоит путь к вершине. В 1/8 наши девчата встретятся с азербайджанками.
Первый этап Кубка Европы по стрельбе из лука среди юниоров и кадетов продолжается в эти дни в Словении....
1-4 мая в Новой Каховке проходил чемпионат Украины по стрельбе из лука среди спортивных клубов....
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23 августа в Харькове завершился первый этап кубка Украины по стрельбе из лука «Стрелы Слобожанщины»....