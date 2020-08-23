Сумчанин посоревнуется за «золото» чемпионата Европы Мужская сборная Украины по стрельбе из лука вышла в финал чемпионата Европы.

Турнир принимает турецкая Анталия.

Украинская команда в составе сумчанина Алексея Гунбина, студента СумГПу им. А.С.Макаренко Иванаа Кожокаря и львовянина Георгия Иваницкого будет бороться за золотые награды. Матч запланирован на 11:22 по киевскому времени в воскресенье 6 июня.

По дороге в финал украинцы перестреляли австрийцев 5:4, поляков 5:1 и испанцев 5:3.

Женская сборная, в составе которой две выпускницы Сумского педуниверситета Анастасия Павлова и Лидия Сиченикова, четвертая в рейтинге, ей еще предстоит путь к вершине. В 1/8 наши девчата встретятся с азербайджанками.