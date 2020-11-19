Ночью в Конотопе пожарные ликвидировали возгорание легковушки (видео)

Сообщила о пожаре жена хозяина, которая увидела дым и пламя из-под капота автомобиля. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.
Прибыв на место, пожарные установили, что огнем охвачено моторный отсек, лобовое стекло, боковое водительское стекло, панель приборов, передние колеса и лакокрасочное покрытие на площади до 1,5 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части машины.
В 4:18 возгорание локализовали, а в 4:33 - потратив на тушение почти 2 тонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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