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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Ночью в Конотопе пожарные ликвидировали возгорание легковушки (видео)

Сегодня, 31 мая, в 4:01 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля Volkswagen Golf по ул. Бориса Олийныка в г. Конотоп.

Сообщила о пожаре жена хозяина, которая увидела дым и пламя из-под капота автомобиля. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место, пожарные установили, что огнем охвачено моторный отсек, лобовое стекло, боковое водительское стекло, панель приборов, передние колеса и лакокрасочное покрытие на площади до 1,5 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части машины.

В 4:18 возгорание локализовали, а в 4:33 - потратив на тушение почти 2 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Пожар авто
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