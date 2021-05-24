Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:01288

Стартовал чемпионат Сумщины по футболу

29 мая прошли игры первого тура чемпионат области по футболу

Высшая лига

ФК «Нефтяник» Ахтырка 3:0 «Явор» Краснополье

Голы: Чегурко Егор (7, 24, 65)

«Колос» Севериновка 2:2 «Украина» Токари

Голы: Пархоменко Ярослав (58), Грек Владимир (72) - Корсун Станислав (75), Свистун Денис (81, аг)

ФК «Кролевец» 1:3 ФК «Велетень» Глухов

Голы: Носок Денис (17) - Москаленко Антон (33, 87), Луценко Роман (90)

Первая лига

ФК «Велетень-2» Глухов 3:0 ФК «Дружба»

Голы: Безуглый Артем (44), Москалев Евгений (75, 85)

«Лидер» 0:2 «Дружба» (Сосновка)

Голы: Гололобов Максим (76), Рой Дмитрий (83)

«Колос» (Шосткинская ОТГ) 4:1 ФК «Шахтер-ДЮСШ» (Конотоп)

Голы: Потебенькин Станислав (12), Кролевецкий Роман (23), Зенченко Максим (45), Власенков Ярослав (63) - Груша Дмитрий (30)

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу
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Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
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14.50; 21.30
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Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
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11.50; 15.30; 17.45
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
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18.00
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25; 20.25
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
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