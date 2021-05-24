Стартовал чемпионат Сумщины по футболу

Высшая лига
ФК «Нефтяник» Ахтырка 3:0 «Явор» Краснополье
Голы: Чегурко Егор (7, 24, 65)
«Колос» Севериновка 2:2 «Украина» Токари
Голы: Пархоменко Ярослав (58), Грек Владимир (72) - Корсун Станислав (75), Свистун Денис (81, аг)
ФК «Кролевец» 1:3 ФК «Велетень» Глухов
Голы: Носок Денис (17) - Москаленко Антон (33, 87), Луценко Роман (90)
Первая лига
ФК «Велетень-2» Глухов 3:0 ФК «Дружба»
Голы: Безуглый Артем (44), Москалев Евгений (75, 85)
«Лидер» 0:2 «Дружба» (Сосновка)
Голы: Гололобов Максим (76), Рой Дмитрий (83)
«Колос» (Шосткинская ОТГ) 4:1 ФК «Шахтер-ДЮСШ» (Конотоп)
Голы: Потебенькин Станислав (12), Кролевецкий Роман (23), Зенченко Максим (45), Власенков Ярослав (63) - Груша Дмитрий (30)
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