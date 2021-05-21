Сумские хоккеистки снова проиграли белорускам Сегодня, 29 мая, в Бресте прошел второй рейтинговый матч между женскими сборными Украины и Беларуси.

Наша команда, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, пропустила два мяча на 5-й и 9-й минутах матча. Уменьшить отставание смогли во второй четверти (на 24-й минуте), а сравнять в четвертой (50-я минута). Дублем отметилась Юлия Шевченко. К сожалению, через три минуты, наши девушки пропустили еще один мяч.

Заключительная игра состоится завтра утром.