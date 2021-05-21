Сумские хоккеистки снова проиграли белорускам

Наша команда, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, пропустила два мяча на 5-й и 9-й минутах матча. Уменьшить отставание смогли во второй четверти (на 24-й минуте), а сравнять в четвертой (50-я минута). Дублем отметилась Юлия Шевченко. К сожалению, через три минуты, наши девушки пропустили еще один мяч.
Заключительная игра состоится завтра утром.
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