Зинченко с «Манчестер Сити» проиграл «Челси» финал Лиги чемпионов 29 мая в Португалии завершился розыгрыш Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» с магистрантом СумГПу им. А.С.Макаренко Александром Зинченко в составе уступил лондонскому «Челси». Единственный гол забил Кай Хавертц.

Это был прощальный матч за «Сити» для Серхио Агуэро, а Пеп Гвардиола пока так и не сумел выиграть Лигу чемпионов с английским клубом.

«Манчестер Сити» - «Челси» - 0:1

Гол: Хавертц, 42

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Диаш, Уокер, Зинченко, Фоден, Б. Силва (Фернандиньо, 64), Стерлинг (Агуэро, 77), где Брюйне (Жезус, 60), Марез, Гюндоган.

«Челси»: Мэнди, Чилвелл, Джеймс, Рюдигер, Аспиликуэта, Маунт (Ковачича, 80), Жоржиньо, Хавертц, Канте, Т. Силва (Кристенсен, 39), Вернер (Пулишич, 66).

Предупреждение: Гюндоган (34), Рюдигер (57), Жезус (88).