Две студентки с Сумщины будут получать академической стипендии Кабмина Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Назначить академическую стипендию Кабинета Министров Украины студентам высших учебных заведений на II семестр 2020/2021 учебного года и аспирантам на 2021/2022 учебный год, - говорится в распоряжении. - выплату стипендий осуществлять в пределах стипендиального фонда высших учебных заведений».

Среди стипендиатов Кабинета Министров Украины - студентка Сумского государственного университета Алена Коваленко и студентка Сумского национального аграрного университета Алена Семоненко.