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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:54101

Две студентки с Сумщины будут получать академической стипендии Кабмина

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Назначить академическую стипендию Кабинета Министров Украины студентам высших учебных заведений на II семестр 2020/2021 учебного года и аспирантам на 2021/2022 учебный год, - говорится в распоряжении. - выплату стипендий осуществлять в пределах стипендиального фонда высших учебных заведений».

Среди стипендиатов Кабинета Министров Украины - студентка Сумского государственного университета Алена Коваленко и студентка Сумского национального аграрного университета Алена Семоненко.

Общество Стипендии Кабмина
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