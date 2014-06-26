Две студентки с Сумщины будут получать академической стипендии Кабмина

«Назначить академическую стипендию Кабинета Министров Украины студентам высших учебных заведений на II семестр 2020/2021 учебного года и аспирантам на 2021/2022 учебный год, - говорится в распоряжении. - выплату стипендий осуществлять в пределах стипендиального фонда высших учебных заведений».
Среди стипендиатов Кабинета Министров Украины - студентка Сумского государственного университета Алена Коваленко и студентка Сумского национального аграрного университета Алена Семоненко.
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