Цех на Сумщині виробляв кондитерську продукцію з алергенами Спеціалістами Тростянецького районного управлінняГоловного управління Держпродспоживслужби в Сумській області була проведена перевірка дотримання законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів в цеху виробництва кондитерських виробів у с. Боромля Тростянецького району.

У ході перевірки було виявлено порушення встановлених законодавством вимог до ненадання інформації споживачеві щодо речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні реакції або непереносимість, а саме, відсутня інформація на маркуванні про вміст арахісу у складі тістечок. Арахіс та продукти з арахісу входять до Переліку речовин та харчових продуктів, які спричиняють алергічні реакції або непереносимість (ч. 5 додатку 1 Закону України “Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів”), чим порушуються вимоги п.3 ч.1. ст. 6, ст. 15 Закону України “Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів”.

За результатами проведеного заходу державного нагляду складено акт перевірки, протокол про виявлене порушення та видано припис щодо усунення порушень вимог законодавства про харчові продукти.

Слід зазначити, що алергія на арахіс є однією з найбільш поширених причин анафілаксії – важких нападів алергії, які можуть бути небезпечні для життя, як для дітей так і дорослих. У деяких людей з алергією на арахіс, навіть незначні кількості цього продукту, можуть викликати серйозну реакцію. Симптоми алергії зазвичай з’являються через декілька хвилин або годин після вживання арахісу або продуктів, що його містять. Алергічне захворювання – анафілаксія – може призвести до анафілактичного шоку. Такий стан є загрозливим для життя людини, адже під час нього раптово падає артеріальний тиск, що може призвести до зупинки серця. Тому, не зазначення будь-якого алергенного складового, в тому числі арахісу, тощо, які входять до складу готового харчового продукту, несе пряму загрозу для життя та/або здоров’я людини.

На підставі матеріалів перевірки та складеного протоколу про виявлені порушення відповідно до п. 23 ч. 1 статті 65 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» до суб’єкта господарювання були застосовані штрафні санкції в розмірі 94 460 грн.

Суб’єкт господарювання не погодився з виявленими порушеннями та оскаржив застосовані штрафні санкції в судовому порядку. Позовні вимоги були обгрунтовані тим, що він не був присутній на початку проведення заходу, документи складені за результами заходу державного нагляду не отримував.

У ході судового розгляду представниками Головного управління було доведено законність дій Головного управління та правомірність винесеної постанови відносно суб’єкта господарюваня та рішенням Сумського окружного адміністративного суду від 26.01.2021 в задоволенні позовних вимог. Проте суб’єкт господарювання не погодився з рішенням суду першої інстанції та подав на нього апеляційну скаргу. За результатами апеляційного розгляду, Постановою Другого апеляційного адміністративного суду від 26.05.2021 по справі №480/8066/20 рішення суду першої інстанції та постанова про застосування штрафних санкцій були визнані законними та залишені в силі.

На даний час, Головним управлінням вживаються заходи щодо примусового стягнення через органи ДВС 94,46 тис. грн. несплачених штрафних санкцій. Слід зазначити, що за 2020 – 2021 рік Головним управлінням були примусово стягнуті застосовані, але несплачені штрафні санкції у сфері безпечності харчових продуктів в загальному розмірі 1,59 млн. грн.

Акцентуємо також увагу операторів ринку на тому, що ухилення суб’єкта господарювання від одержання документів складених під час перевірки чи повідомлення про час і місце розгляду справи не є підставою для його звільнення від сплати штрафу. Повідомлення про час і місце розгляду справи, надіслане рекомендованим поштовим відправленням за місцезнаходженням (місцем проживання) особи, щодо якої складено протокол, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, вважається врученим незалежно від факту його отримання такою особою. Негативні наслідки щодо неодержання документів направлених за зареєстрованою адресою покладаються згідно статті 42 ГК України на суб’єкта господарювання (постанова ВП Верховного суду від 19.05.2020 у справі № 910/719/19), додатково слід наголосити, що особистий підпис одержувача в даному випадку не є обов’язковим (постанова Верховного суду від 24.01.2019 по справі №826/14361/16).

Крім того, переховуючись від перевірки та залишаючи свою потужність без уповноваженої особи, оператор ринку позбавляє себе права на захист своїх інтересів під час проведення перевірки, оскільки перевірка у сфері безпечності харчових продуктів може бути проведена за відсутності оператора ринку чи його уповноваженої особи.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» державні інспектори мають право безперешкодного доступу без попередження до потужностей під час їх роботи. Згідно статті 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» саме на оператора ринку покладено обов’язок забезпечувати безперешкодний доступ державних інспекторів, які здійснюють державний контроль, до своєї потужності.

Згідно ч. 6 ст. 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» встановлено виключний перелік норм, що застосовується центральним органом виконавчої влади та його територіальними органами, що реалізують державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, серед яких відсутня норма зазначеного закону, яка передбачає обов’язкову присутність під час перевірки суб’єкта господарювання або його повноважної особи. Відповідна правова позиція викладена в листі Мінекономрозвитку № 3632-01/3285-09 від 31.07.2018.

Проведення перевірки за відсутності суб’єкта господарювання чи його повноважної особи не є підставою для визнання складених документів незаконними (постанова Верховного суду по справі 2а/2570/6273/2011 від 23.01.2018). Згідно правової позиції Верховного суду в постанові від 12.02.2019 по справі 817/429/16, суб’єкт господарювання не може посилатися на відсутність уповноваженої особи під час проведення заходу, оскільки прийнявши рішення про здійснення торгівлі у магазині, який йому належить, він повинен брати на себе відповідальність за дотримання вимог закону, який стосується такої діяльності.

Відповідно до правової позиції Верховного суду в постанові від 15.01.2020 по справі №818/1617/16 Суд дійшов висновку, що у разі дотримання посадовими особами порядку здійснення державного контролю, допуск до проведення перевірки є обов`язком оператора ринку. У разі, якщо оператор ринку, достеменно знаючи про наміри контролюючого органу щодо здійснення перевірки об`єкта, залишив зазначений об’єкт без уповноваженого представника, зазначене свідчить про свідоме ухилення суб`єкта господарювання від обов`язку бути присутнім під час проведення перевірки. Аналогічної правової позиції Верховний суд дійшов в постанові від 26.05.2020 по справі №460/1033/19.

Додатково слід наголосити, що за відмову в допуску до перевірки чи створення перешкод в її проведенні, інше перешкоджання законній діяльності посадових осіб Держпродспоживслужби – передбачено накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі 60 тис. грн., на фізичних осіб – підприємців 42 тис. грн.