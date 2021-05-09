На выходных на Сумщине будет дождливо

Ожидается неустойчивая погода, кратковременные дожди с грозами, местами град, температура воздуха несколько снизится.
29 мая: переменная облачность, ночью без существенных осадков, слабый туман, днем кратковременный дождь, местами значительный дождь, гроза, местами град. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем во время грозы местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +13 .. + 18 °С, днем +20 .. + 25 °С.
30 мая: переменная облачность, дождь, днем местами значительный дождь, гроза, местами град. Ветер северный 3-8 м/с. Температура ночью +11 .. + 16 °С, днем +20 .. + 25 °С.
31 мая: переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью +8 .. + 13 °С, днем +21 .. + 26 °С.
Днем 29 мая по Сумской области и г. Сумы ожидается гроза, местами по области град, во время грозы местами шквалы 15-20 м/с, (I-й уровень опасности, желтый).
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