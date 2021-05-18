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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:2045

Полиция Сум разыскивает двух аферисток, которые обокрали пенсионерку

Аферистки обогатились на общую сумму около 10 000 гривен за счет доверчивой пожилой сумчанки.

В полицию поступила информация, что две неустановленные женщины, представившись работниками «Сумыоблэнерго», под предлогом сверки показаний счетчиков, зашли в квартиру 81-летней жительницы города Сумы и похитили деньги в сумме 9000 гривен и 40 долларов США.

Сейчас принимаются все необходимые меры для установления личностей злоумышленниц и их местонахождения.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины.

Уважаемые граждане, не будь слишком доверчивыми, чтобы не попасть в подобную историю. Не ронять в свои дома посторонних людей, кем бы они ни представлялись, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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