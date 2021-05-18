Полиция Сум разыскивает двух аферисток, которые обокрали пенсионерку

В полицию поступила информация, что две неустановленные женщины, представившись работниками «Сумыоблэнерго», под предлогом сверки показаний счетчиков, зашли в квартиру 81-летней жительницы города Сумы и похитили деньги в сумме 9000 гривен и 40 долларов США.
Сейчас принимаются все необходимые меры для установления личностей злоумышленниц и их местонахождения.
В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины.
Уважаемые граждане, не будь слишком доверчивыми, чтобы не попасть в подобную историю. Не ронять в свои дома посторонних людей, кем бы они ни представлялись, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Деревца яблонь, груши, черешни, абрикоса, кустики клубники и агроволокно похитила с чужого земельного участка 57-летняя жительница одного из населенных пунктов...
Белопольским отделом Сумской окружной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 39-летнего серийного вора из г. Белополье....
Двое шосткинцев посреди ночи вломились в торговую палатку в расчете на легкую добычу, но охранная сигнализация и оперативность полицейских помешала...
Ранее судимый местный житель совершал кражи из гаражных помещений горожан, за что теперь понесет уголовную ответственность....
Заходя в гости к знакомым, злоумышленник, идя прихватывал оттуда понравившиеся вещи....