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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:39353

В Конотопе поймали 17-летнего мотоугонщика

Происшествие произошло 26 мая около торгового центра в городе Конотоп. Злоумышленник, под предлогом покупки мототранспорта, попросил продавца проехаться, но сев за руль, исчез.

О преступлении в полицию сообщил сам 19-летний пострадавший. Полицейским, которые прибыли на вызов, заявитель рассказал, что ему на мобильный позвонил неизвестный парень по поводу объявления о продаже мотоцикла, чтобы выяснить все детали сделки. Встретившись в указанном месте, покупатель попросил прокатиться. А сев за руль мотоцикла, направился в неизвестном направлении.

«На поиски злоумышленника и транспортного средства был привлечен личный состав отдела полиции: работники отдела реагирования патрульной полиции, участковые офицеры полиции и сотрудники сектора криминальной полиции. В ходе неотложных оперативно-розыскных мероприятий было выставлены посты на выезде из города по всем направлениям, отработана система видеонаблюдения «Безопасный город», установлено и опрошено возможных очевидцев происшествия. Эти меры уже через несколько часов дали свой положительный результат, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Конотопского районного отдела полиции. - Злоумышленником оказался 17-летний житель Конотопского района. Как выяснили полицейские, юноша, приехав в город по делам, нашел в сети Интернет объявление о продаже мотоцикла. Поскольку денег для совершения покупки у него не было, парень решил угнать транспортное средство. Для этого он купил новую SIM-карту, связался с продавцом, договорился о встрече, а в дальнейшем незаконно завладел транспортным средством».

В настоящее время сотрудники полиции изъяли транспортное средство. А по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины. За содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа от одной тысячи до одной тысячи двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Угон
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