На Сумщине «ворожки» выманили у пенсионерки около 375 000 гривен

26 мая на полицейскую линию 102 позвонила 58-летняя женщина и сообщила, что ее пожилая мать стала жертвой аферисток, которые выманили у нее все сбережения - 10 000 долларов США и 95 000 гривен.
Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции выяснили, что днем в автобусе с пенсионеркой завели разговор две незнакомые женщины о том, что на нее и ее мужа наложена «порча», и поэтому пожилые люди болеют. А порчу навели, мол, из-за денег завистники. Поэтому, чтобы избавиться от проблем со здоровьем, все деньги, которые есть дома, нужно очистить, «пошептав над ними определенные молитвы».
Пенсионерка, вместе с «ворожками» пришла домой и вынесла им гривневые и долларовые купюры. Те взяли «добычу», отошли в сторону, что-то пошептали над деньгами и отдали пакет назад, в руки старушке и приказали идти домой и некоторое время не открывать. Потому что «обряд «очищения» денег не сбудется, и проблемы никуда не денутся».
Придя домой, 85-летняя женщина немного пришла в себя, и все-таки решилась открыть пакет. И обнаружив там вместо настоящих денег сувенирные бумажки и чуть не потеряла сознание.
В полиции по заявлению потерпевшей открыли уголовное производство по ч.3 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и принимают все необходимые меры для установления лиц мошенниц и места их нахождения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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