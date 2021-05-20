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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Меру Сум вручили Державний прапор з підписами Народних Героїв України

Під час VІІ сесії міської ради очільник Сум Олександр ЛИСЕНКО отримав від голови Ради учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил при міському голові Андрія ТИМОФІЄВА Державний прапор з підписами 17-ти Народних Героїв України.

Свої автографи на синьо-жовтому стягу залишили бійці, волонтери і медики війни на сході держави, яких днями, на урочистій церемонії, нагородили срібним орденом «Народний Герой України».

«Усі Герої одноголосно вдячні Сумській міській територіальній громаді, міському голові та депутатському корпусу за організацію, підтримку і проведення такої надзвичайної події на найвищому рівні. Цей прапор – тому підтвердження», – наголосив Андрій ТИМОФІЄВ.

Керманич міста Олександр Лисенко від імені сумської громади зазначив, що такий символічний презент – це честь для всіх жителів, і привід для гордості за захисників держави.

Общество
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