Меру Сум вручили Державний прапор з підписами Народних Героїв України

Свої автографи на синьо-жовтому стягу залишили бійці, волонтери і медики війни на сході держави, яких днями, на урочистій церемонії, нагородили срібним орденом «Народний Герой України».

«Усі Герої одноголосно вдячні Сумській міській територіальній громаді, міському голові та депутатському корпусу за організацію, підтримку і проведення такої надзвичайної події на найвищому рівні. Цей прапор – тому підтвердження», – наголосив Андрій ТИМОФІЄВ.

Керманич міста Олександр Лисенко від імені сумської громади зазначив, що такий символічний презент – це честь для всіх жителів, і привід для гордості за захисників держави.