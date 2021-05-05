В Сумах заводчане перекрыли Привокзальную (обновлено)

Движение транспорта приостановлено. Люди вышли на акцию протеста, так как АО «Сумское НПО» задолжало им более 200 млн грн зарплаты.
В помещении гостиницы «Юбилейная» проходит пресс-конференция по ситуации на «СНПО-Инжиниринг».
Из-за митинга, который организовали работники завода, движение транспорта по ул. Привокзальная перекрыта. Троллейбусы прекратили курсирование; автобусы осуществляют объезд заблокированной участка, сообщили в КП «Электроавтотранс».
В 12:20 движение коммунального транспорта по маршрутам восстановлено, некоторое время троллейбусы будут курсировать с отклонением от графиков.
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