В Сумах заводчане перекрыли Привокзальную (обновлено) Возле гостиницы «Юбилейная» сумчане перекрыли дорогу.

Движение транспорта приостановлено. Люди вышли на акцию протеста, так как АО «Сумское НПО» задолжало им более 200 млн грн зарплаты.

В помещении гостиницы «Юбилейная» проходит пресс-конференция по ситуации на «СНПО-Инжиниринг».

Из-за митинга, который организовали работники завода, движение транспорта по ул. Привокзальная перекрыта. Троллейбусы прекратили курсирование; автобусы осуществляют объезд заблокированной участка, сообщили в КП «Электроавтотранс».

В 12:20 движение коммунального транспорта по маршрутам восстановлено, некоторое время троллейбусы будут курсировать с отклонением от графиков.