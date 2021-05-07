В Сумах под гостиницей «Юбилейная» митингуют заводчане Митинг начался сегодня, 26 мая, в 11 утра.

На 12:00 в конференц-зале гостиницы назначена пресс конференцию АО «СМНВО-Инжиниринг» о ситуации, сложившейся вокруг предприятия, его активов и менеджмента, пишет sumy.today.

В связи с этим под гостиницу и пришли митинговать бывшие работники машиностроительного завода, которым предприятие задолжало зарплату.

Напомним, на сегодня Сумское машиностроительное объединение является крупнейшим должником по зарплате в Украине, оно задолжало своим работникам около 200 млн грн.