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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах под гостиницей «Юбилейная» митингуют заводчане

Митинг начался сегодня, 26 мая, в 11 утра.

На 12:00 в конференц-зале гостиницы назначена пресс конференцию АО «СМНВО-Инжиниринг» о ситуации, сложившейся вокруг предприятия, его активов и менеджмента, пишет sumy.today.

В связи с этим под гостиницу и пришли митинговать бывшие работники машиностроительного завода, которым предприятие задолжало зарплату.

Напомним, на сегодня Сумское машиностроительное объединение является крупнейшим должником по зарплате в Украине, оно задолжало своим работникам около 200 млн грн.

Экономика Долги по зарплате Митинг Сумское НПО
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