Сумские копы разыскали водителя, который совершил ДТП и скрылся с места аварии (видео) Экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на улице Гагарина.

На месте ДТП инспекторы выяснили, что водитель автомобиля Nissan X-Trail, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности своего маневра, после чего допустил наезд на припаркованный Ford Transit. Далее водитель Nissan X-Trail место ДТП оставил. Также инспекторы обнаружили камеру видеонаблюдения на соседнем здании, которая и зафиксировала момент ДТП.

На следующий день инспекторы отдела розыска и обработки материалов ДТП разыскали 65-летнего водителя автомобиля Nissan X-Trail. Полицейские составили на него административные материалы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 122-4 (Оставление места совершения ДТП) КоАП. Материалы ДТП направлены в суд.