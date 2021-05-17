Сумские копы разыскали водителя, который совершил ДТП и скрылся с места аварии (видео)

На месте ДТП инспекторы выяснили, что водитель автомобиля Nissan X-Trail, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности своего маневра, после чего допустил наезд на припаркованный Ford Transit. Далее водитель Nissan X-Trail место ДТП оставил. Также инспекторы обнаружили камеру видеонаблюдения на соседнем здании, которая и зафиксировала момент ДТП.
На следующий день инспекторы отдела розыска и обработки материалов ДТП разыскали 65-летнего водителя автомобиля Nissan X-Trail. Полицейские составили на него административные материалы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 122-4 (Оставление места совершения ДТП) КоАП. Материалы ДТП направлены в суд.
Полицейские расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором травмировались двое пешеходов....
ДТП произошло на ул. Петропаловская днем, 23 мая....
Конотопские полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором травмировалась женщина....
Сегодня, 18 мая, около 6 часов утра перед мостом на Галенковском озере в Шостке произошло ДТП....
Четверо людей травмовані внаслідок ДТП на проспекті Михайла Лушпи....