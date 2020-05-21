У Сумах голосують за найгарнішу вишиванку У рамках фотоконкурсу «Моя вишиванка 2021», що проводить відділ у справах молоді та спорту, триває голосування за найгарнішу вишиванку.

Фотоконкурс, де сумчани можуть похизуватися власним народним українським одягом та отримати цінні подарунки, вже традиційний для міста і проводиться щорічно з нагоди відзначення Дня вишиванки.

Перші три учасники, які наберуть найбільшу кількість голосів - лайків, будуть нагороджені сувенірною продукцією міста Суми та іншими подарунками від партнерів конкурсу.

Підсумки будуть опубліковані вже цієї середи, 26 травня.

Нагадаємо, для участі у фотоконкурсі до 23 травня необхідно було опублікувати власне фото у вишиванці в мережі Facebook, відмітити сторінку відділу у справах молоді та спорту, підписавши фото «Беру участь у фотоконкурсі» та надіслати фото на пошту відділу, вказавши у листі прізвище, ім'я, по-батькові учасника та контактний номер телефону. Також учасники повинні обов'язково проживати на території Сумської міської територіальної громади.

Проголосувати на найкращу вишиванку та обрати переможця бажаючі можуть за цим посиланням.