У Сумах голосують за найгарнішу вишиванку

Фотоконкурс, де сумчани можуть похизуватися власним народним українським одягом та отримати цінні подарунки, вже традиційний для міста і проводиться щорічно з нагоди відзначення Дня вишиванки.
Перші три учасники, які наберуть найбільшу кількість голосів - лайків, будуть нагороджені сувенірною продукцією міста Суми та іншими подарунками від партнерів конкурсу.
Підсумки будуть опубліковані вже цієї середи, 26 травня.
Нагадаємо, для участі у фотоконкурсі до 23 травня необхідно було опублікувати власне фото у вишиванці в мережі Facebook, відмітити сторінку відділу у справах молоді та спорту, підписавши фото «Беру участь у фотоконкурсі» та надіслати фото на пошту відділу, вказавши у листі прізвище, ім'я, по-батькові учасника та контактний номер телефону. Також учасники повинні обов'язково проживати на території Сумської міської територіальної громади.
Проголосувати на найкращу вишиванку та обрати переможця бажаючі можуть за цим посиланням.
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