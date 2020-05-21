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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:42263

У Сумах голосують за найгарнішу вишиванку

У рамках фотоконкурсу «Моя вишиванка 2021», що проводить відділ у справах молоді та спорту, триває голосування за найгарнішу вишиванку.

Фотоконкурс, де сумчани можуть похизуватися власним народним українським одягом та отримати цінні подарунки, вже традиційний для міста і проводиться щорічно з нагоди відзначення Дня вишиванки.

Перші три учасники, які наберуть найбільшу кількість голосів - лайків, будуть нагороджені сувенірною продукцією міста Суми та іншими подарунками від партнерів конкурсу.

Підсумки будуть опубліковані вже цієї середи, 26 травня.

Нагадаємо, для участі у фотоконкурсі до 23 травня необхідно було опублікувати власне фото у вишиванці в мережі Facebook, відмітити сторінку відділу у справах молоді та спорту, підписавши фото «Беру участь у фотоконкурсі» та надіслати фото на пошту відділу, вказавши у листі прізвище, ім'я, по-батькові учасника та контактний номер телефону. Також учасники повинні обов'язково проживати на території Сумської міської територіальної громади.

Проголосувати на найкращу вишиванку та обрати переможця бажаючі можуть за цим посиланням.

Досуг Вышиванки
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