Сумской пенсионер «спас внука от полиции» за 50 000 гривен

За помощью к работникам Сумского районного управления полиции обратился 78-летний мужчина и рассказал, что попал в мошенническую ловушку. По словам заявителя, около девяти часов вечера ему на стационарный телефон позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником полиции. В разговоре он отметил, якобы его внук устроил драку и нанес мужчине телесные повреждения. И теперь за это понесет уголовную ответственность. Однако дело можно уладить.
Для того, чтобы помочь внуку, дедушка должен был немедленно собрать как можно большую сумму средств и передать их через курьера, который придет к нему домой.
Сумчанин четко выполнил все указания своего телефонного собеседника и передал курьеру денежные средства в сумме 50000 гривен. И только после того, как позвонил внуку, понял, что общался с мошенниками.
В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и принимают все необходимые меры для установления лиц злоумышленников и их местонахождения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Злоумышленники вновь использовали известную мошенническую схему «с сыном», которому срочно понадобились деньги на лечение. По данному факту в полиции открыли...
Злоумышленник, представившийся сотрудником одного из банков, вошел в доверие к женщине и с ее же помощью перечислил себе на счет...
Злоумышленник, предлагая желающим услуги по перегону автомобилей из-за границы, выманивал у людей денежные средства....
Правоохранители Сум разыскивают аферистов, которые обманули пенсионерку....
Аферисты обогатились на сумму около 280 000 гривен воспользовавшись известной мошеннической схеме «ваша дочь попала в ДТП»....