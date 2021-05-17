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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:33326

Сумской пенсионер «спас внука от полиции» за 50 000 гривен

Пожилой сумчанин попал в «классическую» мошенническую схему - поверив незнакомому телефонному собеседнику, назвавшийся полицейским, он передал на «спасение» внука все сбережения.

За помощью к работникам Сумского районного управления полиции обратился 78-летний мужчина и рассказал, что попал в мошенническую ловушку. По словам заявителя, около девяти часов вечера ему на стационарный телефон позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником полиции. В разговоре он отметил, якобы его внук устроил драку и нанес мужчине телесные повреждения. И теперь за это понесет уголовную ответственность. Однако дело можно уладить.

Для того, чтобы помочь внуку, дедушка должен был немедленно собрать как можно большую сумму средств и передать их через курьера, который придет к нему домой.

Сумчанин четко выполнил все указания своего телефонного собеседника и передал курьеру денежные средства в сумме 50000 гривен. И только после того, как позвонил внуку, понял, что общался с мошенниками.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и принимают все необходимые меры для установления лиц злоумышленников и их местонахождения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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