На Сумщине спасли 8-летнего мальчика, который оказался на крыше двухэтажной пристройки (видео) 22 мая в 19:32 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что в г. Ромны по ул. Горького на крыше двухэтажного здания пристроенной к 9-этажному жилому дому находится ребенок.

Для оказания помощи были привлечены отделения дежурного караула 14-й государственной пожарно-спасательной части.

По словам свидетелей происшествия, 8-летний мальчик вероятно по газовой трубе залез на крышу пристройки. Прибыв на место вызова один из спасателей, используя выдвижную лестницу, мгновенно попал к ребенку и для подстраховки обвязал его спасательной веревкой. Мальчика передали другому сотруднику ГСЧС, который вместе с ребенком по лестнице спустился на землю. «Маленького разбойника» передали маме.

Всего для оказания помощи привлекалось одна единица техники и 3 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели в очередной раз призывают родителей быть максимально внимательными и не оставлять своих детей без присмотра.