Куди сумчанам скаржитися на газових монополістів Якщо газові монополісти порушують ваші права, то існує ціла низка державних інституцій, що можуть допомогти.

Про це на свій сторінці в соцмережі розповів сумчанин Володимир Ведмедєв.

«Друзі, замість того аби бігати вистоювати черги до клієнтських відділень газовиків, обривати телефони, де не беруть слухавки та отримувати рахунки з бездоказовими сумами до сплати, що ніяк не корелюють з показами вашого лічильника, користуйтеся, будь ласка, своїми правами громадян України та змушуйте працювати ті органи державної влади, що і покликані вас захищати.

Будь ласка, надсилайте ЛИШЕ письмові звернення, не перевантажуйте марно телефонну мережу, голосові звернення у таких випадках сенсу не мають.

Ось лише частина ситуацій, які останнім часом масово виникають у клієнтів операторів газорозподільних мереж (облгазів) та постачальників газу (облгаззбутів):

1. Не приймають покази лічильника передані через електронний кабінет, або телефоном звинувачуючи у їхній недостовірності. Або приймають, але в подальшому не фіксують;

2. Блокують можливість передавання показів через електронний кабінет;

3. Надсилають рахунки де не містяться, ані початкові, ані кінцеві зафіксовані покази лічильника, не міститься навіть обсяг спожитого газу, а лише сума до сплати;

4. Надсилають необґрунтовані рахунки з перерахунками на користь постачальника, які, в подальшому, не враховуються до показів лічильника.

Усі ці дії є прямим порушенням прав споживача монополістами. В Україні є ціла низка державних інституцій до яких можна звертатися у таких випадках.

Звернення слід насилати у письмовій формі або звичайною, або електронною поштою. У ньому треба зазначити своє прізвище, ім'я, по-батькові, місце проживання, контактний телефон, викласти суть скарги та дату надсилання. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику слід надіслати відповідь. У зверненні також зазначайте номер свого особового рахунку клієнта оператора та постачальника газу.

За посиланнями нижче ви знайдете контакти органів державної влади, до яких можна звернутися:

Територіальні органи Держпродспоживслужби в областях та м. Києві: https://dpss.gov.ua/sluzhba/teritorialniorgani

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП): https://www.nerc.gov.ua/?id=6911

Антимопольний комітет України: https://amcu.gov.ua/zvernutisya-do-amku/kontakti

Рада національної безпеки і оборони України: https://www.rnbo.gov.ua/ua/Zvernennia-hromadian.html

Чим більше буде звернень, тим більше виникне підстав у держорганів провести комплексну перевірку конкретно вашого оператора та постачальника, тому надсилаючи звернення ви допомагаєте не лише собі у вирішенні вашої проблеми, а й унеможливлюєте виникнення непорозумінь у всіх інших клієнтів газовиків на майбутнє».