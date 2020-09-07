Сумской пляжник с «бронзой» чемпионата Украины

В турнире приняли участие 22 мужские и 31 женская пара, в том числе шестеро сумчан.
Лучшим среди наших был Никита Ангелов, который с местным волейболистом Григорием Штурхалем занял третье место. Пятое место заняли сумчанки Екатерина Удовенко и Елизавета Тарасенко. Седьмыми завершили турнир Кристина Ермоченко и Таисия Кальченко. Дарья Зима и Таисия Трохина из Харькова были 9-ми.
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