Сумской пляжник с «бронзой» чемпионата Украины 20-23 мая в Черноморске проходил чемпионат Украины по пляжному волейболу среди спортсменов до 20 лет.

В турнире приняли участие 22 мужские и 31 женская пара, в том числе шестеро сумчан.

Лучшим среди наших был Никита Ангелов, который с местным волейболистом Григорием Штурхалем занял третье место. Пятое место заняли сумчанки Екатерина Удовенко и Елизавета Тарасенко. Седьмыми завершили турнир Кристина Ермоченко и Таисия Кальченко. Дарья Зима и Таисия Трохина из Харькова были 9-ми.