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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:32772

В Сумах достали из реки тело пропавшего индийца

Полицейские обнаружили тело без вести пропавшего Чаухан Манн.

Работники сектора по розыску преступников и без вести пропавших граждан отдела уголовного розыска Сумского районного управления полиции совместно с сотрудниками Сумской городской спасательно-водолазной службы обнаружили тело 20-летнего гражданина Индии.

19 мая в полицию поступило сообщение о, то что 20-летнего парень несколько дней назад ушел из общежития и до настоящего времени не вернулся. На его поиски были задействованы полицейские города и ориентированы другие подразделения полиции.

Полицейские прочесывали территорию города, опрашивали знакомых и соседей разыскиваемого.

Уже на третий день поисков парня обнаружили без признаков жизни в реке Псел. Сейчас его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Общество
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