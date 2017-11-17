У Сумах шукають членів міської молодіжної ради Відділ у справах молоді та спорту повідомляє, що рішенням Сумської міської ради від 19 травня 2021 року №1059-МР «Про створення Молодіжної ради при Сумській міській раді» затверджено склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Молодіжної ради.

Переглянути рішення можна за посиланням https://clck.ru/UwXQv.

Отже, ми починаємо прийом документів від майбутніх членів Молодіжної ради при Сумській міській раді.

Для участі подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства, загальноосвітнього навчального закладу або закладу вищої освіти.

До заяви додаються:

- прийняте у порядку, встановленому установчими документами організації, рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Молодіжної ради;

- біографічна довідка делегованого представника із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи;

- інформація про отримання володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

- та інші документи, які можуть додатково охарактеризувати кандидата (за бажанням).

Дедлайн подачі заяв до 3 липня 2021 року.

До складу Молодіжної ради можуть входити громадяни України віком від 14 до 35 років, які є представниками:

- громадських об’єднань та відокремлених підрозділів громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, що провадять діяльність у сфері молодіжної політики, які зареєстровані в установленому порядку або провадять діяльність на території СМТГ (за згодою);

- закладів освіти, кандидатури яких подаються учнівським або студентським самоврядуванням кожного навчального закладу (за згодою);

- жителі СМТГ, які делегуються до складу Молодіжної ради в порядку, визначеному положенням про Молодіжну раду при Сумській міській раді (за згодою), у разі якщо особа не є членом громадської організації, учнем/студентом закладу освіти, організації, яка вже делегувала відповідну кандидатуру.

Телефон для довідок: 700 -517