В Сумах будут судить сутенершу, которая вовлекла в проституцию подростков За вовлечение четырех несовершеннолетних в занятие проституцией будут судить 21-летнюю сумчанку.

Ювенальными прокурорами Сумской областной прокуратуры 21 мая утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 21-летней сумчанки по факту вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией (ч. 3 ст. 303 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемая знакомилась с несовершеннолетними девушками, которые имели тяжелое материальное положение. Демонстрировала им свой достаток и беззаботную жизнь, оплачивала совместный отдых и приглашала в Киев. Там помогала несовершеннолетним найти временное жилье. То есть, делала все для того, чтобы они привыкали к жизни на соответствующем уровне. Через некоторое время, когда несовершеннолетние не имели средств, чтобы вернуться домой, они вынуждены были искать работу. Обещая несовершеннолетним заработок, девушка знакомила их с человеком, который подыскивал клиентов для предоставления услуг сексуального характера за деньги. Несовершеннолетние, находясь в чужом городе без денег, вынуждены были соглашаться.

В настоящее время установлено 4 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 15 лет, которых девушка втянула в занятие проституцией.

Противоправные действия обвиняемой прекращены отделом по противодействию торговли людьми, следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.