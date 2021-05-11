Ушел из жизни известный промышленник и меценат Анатолий Кобзаренко

«Вчера, 20 мая, перестало биться сердце известного и уважаемого человека на Роменщине - талантливого руководителя, жизнелюба, многолетнего мецената, основателя завода «Кобзаренко».
Мы всегда будем помнить его как исключительно порядочного, искреннего и честного человека, который всегда приходил на помощь. Он сделал много добрых дел для улучшения качества жизни громады.
Трудно найти нужные слова, когда происходит непоправимое - смерть человека. Мы не в состоянии изменить обстоятельства, только просим Всевышнего дать сил родным перенести боль утраты, а душу покойного принять в Царство Небесное.
Вечная память...» - говорится в сообщении на странице Роменского горсовета в Фейсбуке.
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