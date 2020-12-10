В Сумах патрульные остановили маршрутчика с липовыми правами Патрульные обнаружили у водителя маршрутки с, вероятно, поддельным водительским удостоверением.

На улице Горького патрульные остановили маршрутное транспортное средство «РУТА». Водитель осуществлял перевозку пассажиров в количестве более чем количество мест для сидения, предусмотренным технической характеристикой транспортного средства. Своими действиями он нарушил требования постановления Кабинета министров Украины № 1236 от 19 декабря 2020 года «Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий».

Проверяя документы у 31-летнего водителя, инспекторы обнаружили признаки подделки его водительского удостоверения. Стражи порядка установили, что такое водительское отсутствует в имеющихся базах данных полиции, а сам мужчина вообще никогда не получал водительского удостоверения. Этого гражданин даже не отрицал.

Стражи порядка составили на водителя административный протокол по ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) и вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП. По факту выявленного водительского удостоверения с признаками подделки патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.