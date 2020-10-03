Иван Редкач обжаловал свое поражение от американского соперника и потребовал его дисквалификации

Об этом журналисту Майку Коппинджеру сообщил менеджер Прогрейса Сэм Катковский. По его словам, Редкач подал апелляцию в комиссию штат Джорджия.
Как заявил Катковский, украинец потребовал переквалифицировать поражение техническим нокаутом в свою победу из-за дисквалификации соперника.
Отмечается, что Редкач убежден в том, что бой завершился из-за удара Прогрейса ниже пояса. Слушание дела назначено на 20 мая.
«Это удивительно, разве он не видел повтор?», - передает слова удивления Катковского Коппинджер.
Редкач проиграл бой после того, как оказался на полу, указывая, что получил удар ниже пояс, после чего его вынесли с ринга на носилках. Повторы показали, что Прогрейс пробивал по почкам.
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