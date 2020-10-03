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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:51309

Иван Редкач обжаловал свое поражение от американского соперника и потребовал его дисквалификации

Шосткинский боксер-профессионал Иван Редкач подал апелляцию на свое поражение в поединке с американским боксером Реджисом Прогрейсом.

Об этом журналисту Майку Коппинджеру сообщил менеджер Прогрейса Сэм Катковский. По его словам, Редкач подал апелляцию в комиссию штат Джорджия.

Как заявил Катковский, украинец потребовал переквалифицировать поражение техническим нокаутом в свою победу из-за дисквалификации соперника.

Отмечается, что Редкач убежден в том, что бой завершился из-за удара Прогрейса ниже пояса. Слушание дела назначено на 20 мая.

 «Это удивительно, разве он не видел повтор?», - передает слова удивления Катковского Коппинджер.

Редкач проиграл бой после того, как оказался на полу, указывая, что получил удар ниже пояс, после чего его вынесли с ринга на носилках. Повторы показали, что Прогрейс пробивал по почкам.

Спорт Бокс Иван Редкач
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