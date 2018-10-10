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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:27122

В Тростянце построят спорткомплекс за четверть миллиарда гривен

Тростянец получит средства из госбюджета на строительство спорткомплекса

Об этом в Фейсбуке сообщил мэр тростянца Юрий Бова.

«Мечты становятся реальностью !!!

Если очень стремиться к их реализации, иметь большое количество друзей, партнеров и неистово идти к этой цели, то результат непременно будет!

Вчера комиссия при Министерстве молодежи и спорта единогласно поддержала проект Тростянецкой громады по строительству спортивного комплекса с бассейном.

Позади годы подготовительной работы, работа проектантов, работников городского совета, качественно подготовленный проект и конкурсная заявка, встречи в министерствах и федерациях, и именно конкурсный отбор среди 12 городов финалистов и единогласная поддержка нашего проекта.

Самые искренние слова благодарности Олегу Немчинову, Вадиму Гутцайту, Ивану Лукерье, Сергею Симонову, Игорю Молотку, Владимиру Шумилину и многим другим за поддержку и помощь!

Это наш общий успех, который то даст дополнительный толчок в качественной подготовке спортсменов различных видов спорта.

Это новый уровень жизни местного населения не только громады общины, а всего юга Сумщины!

Это инвестиционная привлекательность нашей громады!

Теперь засучиваем рукава и будем строить, ведь в 2022 году надо сдать в эксплуатацию первую очередь комплекса, а в 2023 весь комплекс!

Ради реализации таких проектов нужно жить!», - написал мэр.

Общая сметная стоимость – 262,5 млн грн.

Спорт Спорткомплекс
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