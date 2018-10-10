В Тростянце построят спорткомплекс за четверть миллиарда гривен

Об этом в Фейсбуке сообщил мэр тростянца Юрий Бова.
«Мечты становятся реальностью !!!
Если очень стремиться к их реализации, иметь большое количество друзей, партнеров и неистово идти к этой цели, то результат непременно будет!
Вчера комиссия при Министерстве молодежи и спорта единогласно поддержала проект Тростянецкой громады по строительству спортивного комплекса с бассейном.
Позади годы подготовительной работы, работа проектантов, работников городского совета, качественно подготовленный проект и конкурсная заявка, встречи в министерствах и федерациях, и именно конкурсный отбор среди 12 городов финалистов и единогласная поддержка нашего проекта.
Самые искренние слова благодарности Олегу Немчинову, Вадиму Гутцайту, Ивану Лукерье, Сергею Симонову, Игорю Молотку, Владимиру Шумилину и многим другим за поддержку и помощь!
Это наш общий успех, который то даст дополнительный толчок в качественной подготовке спортсменов различных видов спорта.
Это новый уровень жизни местного населения не только громады общины, а всего юга Сумщины!
Это инвестиционная привлекательность нашей громады!
Теперь засучиваем рукава и будем строить, ведь в 2022 году надо сдать в эксплуатацию первую очередь комплекса, а в 2023 весь комплекс!
Ради реализации таких проектов нужно жить!», - написал мэр.
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